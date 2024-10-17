Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonu kapsamında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Samsun'da silah kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan B.U, M.A, A.D. ve Y.K'nin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.D. ve Y.K. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan B.U. ile M.A. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Polis ekipleri, 15 Ekim'de, İlkadım, Canik, Asarcık, Kavak ve Salıpazarı ilçelerinde belirlenen iş yeri ve ikametlere eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 41 ruhsatsız tabanca, 9 kurusıkı tabanca, 8 ruhsatsız tüfek, 14 namlu, 8 tabanca sürgüsü, 2 tabanca gövdesi, 55 yedek şarjör, 3 bin 798 mermi, çok sayıda tabanca parçası ile kurusıkı tabancaları ateşli silaha çevirmede ve silah tamirinde kullanılan mengene, kumpas, matkap, pürmüz ve taşlama aletleri ele geçirmişti. Operasyonda B.U, M.A, A.D. ve Y.K. gözaltına alınmıştı.