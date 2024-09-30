Sürücüsünün arı sokan TIR, devrildi

Kaza, Sanayi Mahallesi Atatürk Bulvarı Yeni 19 Mayıs Stadyumu karşısındaki viyadükte meydana geldi. Direksiyon başında arı sokan Serdar Sağır’ın kontrolünü yitirdiği mısır silajı yüklü 61 AEG 258 plakalı TIR, bankete çarpıp devrildi, yaklaşık 50 metre sürüklenip viyadükte tamamen yolu kapatıp yan yattı. Yaralanan Sağır, çağrılan ambulansla, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Serdar Sağır’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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