Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 39 gözaltı

        SAMSUN merkezli 13 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 39 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 10:38 Güncelleme: 11.10.2024 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 39 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN merkezli 13 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 39 şüpheli gözaltına alındı.

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis suçuna yönelik çalışma yürüttü. Samsun'da 11, Giresun'da 12, İstanbul'da 7, Adana'da 2, Trabzon, Rize, Sakarya, Antalya, Ankara, Kayseri, Ağrı, İzmir ve Batman'da 1'er kişi olmak üzere toplamda 41 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 45 bin lira ve 10 bin 260 dolar, 670 gram külçe altın, 10 bilezik, bir miktar uyuşturucu ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin banka hesaplarında 150 milyon lira civarında para hareketi tespit edildi. Yasa dışı bahis suçundan elde ettikleri değerlendirilen 30 milyon lira değerinde 14 otomobil, 4 motosiklet, 1 konut ve 3 arsaya ise el konuldu.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 39 şüpheliden 30'u adliyeye sevk edilirken, 9 şüpheli ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 2 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Başörtüsü inceleniyor! Rojin ile ilgili son durum!
        Başörtüsü inceleniyor! Rojin ile ilgili son durum!
        8 ayda 900 ekstrem doğa olayı yaşandı!
        8 ayda 900 ekstrem doğa olayı yaşandı!
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        Montella'nın Karadağ 11'i
        Montella'nın Karadağ 11'i
        1500 kişiyi 1.2 milyar TL dolandırdılar! Çete lideri berbermiş!
        1500 kişiyi 1.2 milyar TL dolandırdılar! Çete lideri berbermiş!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Milton Kasırgası sonrası çalışmalar sürüyor
        Milton Kasırgası sonrası çalışmalar sürüyor
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        'Sur canisi'ni hatırlattı! Kan donduran mesajlar!
        'Sur canisi'ni hatırlattı! Kan donduran mesajlar!
        Ekim ayında hangi balıklar yenir?
        Ekim ayında hangi balıklar yenir?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Sağlığımız için içtiğimiz 'su' bizi zehirleyebilir mi?
        Sağlığımız için içtiğimiz 'su' bizi zehirleyebilir mi?
        6 Şubat'ta 48 kişi burada öldü! Ceza değil ödül!
        6 Şubat'ta 48 kişi burada öldü! Ceza değil ödül!
        'Emily in Paris' dizisi Fransa ve İtalya arasında kapışmaya yol açtı
        'Emily in Paris' dizisi Fransa ve İtalya arasında kapışmaya yol açtı
        Obama'dan Trump'a: Sadece egosunu ve parasını önemsiyor
        Obama'dan Trump'a: Sadece egosunu ve parasını önemsiyor
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Domuz tespiti resmen açıklandı
        Domuz tespiti resmen açıklandı
        Keçi sütlü dondurmada keçi sütü bulunamadı
        Keçi sütlü dondurmada keçi sütü bulunamadı
        "Türkiye'nin en iyi yönetilen kulübüyüz"
        "Türkiye'nin en iyi yönetilen kulübüyüz"

        Benzer Haberler

        Vezirköprü'de protokol üyeleri eski futbolcularla maç yaptı
        Vezirköprü'de protokol üyeleri eski futbolcularla maç yaptı
        Samsun merkezli 13 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 39 zanlı y...
        Samsun merkezli 13 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 39 zanlı y...
        Karadağ A Milli Futbol Takımı, Türkiye maçına hazır
        Karadağ A Milli Futbol Takımı, Türkiye maçına hazır
        "Ruh sağlığı, bireysel bir mesele değil, politik ve sosyal bir konudur"
        "Ruh sağlığı, bireysel bir mesele değil, politik ve sosyal bir konudur"
        Samsun Emniyet Müdürlüğüne 91 yeni araç tahsis edildi
        Samsun Emniyet Müdürlüğüne 91 yeni araç tahsis edildi
        Türkiye-Karadağ maçına doğru
        Türkiye-Karadağ maçına doğru