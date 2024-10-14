SAMSUN Eczacılar Odası, 6 Şubat depreminden sonra bağışçılar tarafından sağlanan bütçe ile 100 bin ilaç kapasiteli konteyner eczane yaptı. Eczacılar Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, “İçerisinde aşıların taşınabildiği 2 adet soğuk zincir bulunuyor. Ayrıca tuvalet ve duş imkanı var. Arka bölümde de bir laboratuvarı yer alıyor” dedi.

Samsun Eczacılar Odası üyeleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra bir araya gelerek bağışçıların yardımları ile konteyner eczaneyi yaptı. İçerisinde laboratuvar, tuvalet ve duş imkanı bulunduran 100 bin ilaç kapasiteli konteyner eczaneye ilişkin bilgi veren Samsun Eczacılar Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, "6 Şubat deprem felaketinde ilaçları koyacağımız ya da hastaya servis edeceğimiz yerlerde sıkıntılar olmuştu. Bunların her birini not aldık. Bununla ilgili ne yapabiliriz diye düşündük. Meslektaşlarımızın ve bağışçılarımızın desteğiyle odamızın bütçesini kullanmadan bir konteyner eczane yaptık” dedi.

'BİR SİGORTA GİBİ BURADA TÜRK HALKINA HİZMET ETMEK İÇİN DURUYOR' 6 Şubat depreminde bölgede görev yaptıklarını söyleyen Karacan, “Bölgedeki görevimiz bitince Samsun’a dönüp hemen bir çalıştay yaptık. Neler yapabileceğimizi tartıştık. Bu yaptığımız konteyner Türkiye’de ilk. Kimsede yok. Türk Eczacılar Birliği’nin bir TIR’ı var. Onun haricinde böyle bir şey yok. Bizim konteyner eczanemiz 24 metrekare. Sokaklarda gördüğümüz 70 metrekare bir eczanenin barındırabileceği kadar ilaç barındırıyor. 13,5 metre rafı, 45 santim derinliğinde. Yaklaşık 100 bin ilacı barındırabiliyor. Aşıların taşınabildiği 2 adet soğuk zincir bulunuyor. Ayrıca tuvalet ve duş imkanı var. Arka bölümde de bir laboratuvarı yer alıyor. İçerisinde kliması, üzerinde güneş paneli olan, içini ve dışını aydınlatabilen, su deposu bulunduran tam teşekküllü bir konteyner. Umuyorum kullanmak nasip olmaz ve orada çürüyüp gider. Ama ilerleyen zamanlarda herhangi bir şey olursa, bir sigorta gibi burada Türk halkına hizmet etmek için duruyor” diye konuştu.