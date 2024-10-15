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        İhbara giden ekiplere saldırıp 2 polisi yaralayan saldırgan vurularak yakalandı

        SAMSUN'da ihbara giden polislere saldıran T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 16:29 Güncelleme: 15.10.2024 - 16:29
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        İhbara giden ekiplere saldırıp 2 polisi yaralayan saldırgan vurularak yakalandı
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        SAMSUN'da ihbara giden polislere saldıran T.G. (32), polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Saldırgan ile yaraladığı 1'i komiser 2 polis, hastaneye kaldırıldı.

        Silahlı kavga ihbarı için Kavak ilçesi Yaşar Doğu Mahallesi'ne giden ekipler, bir binanın ikinci katındaki daireye girdi. Evde Kavak Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Y.G.'de (38) 1 tüfek ele geçirildi. Üstteki çatı katında uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edilen T.G., içeri girmek isteyen polise pencere ve kapı camı fırlattı. Polis memuru A.A. başından yaralanırken, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nden destek istedi. T.G. bulunduğu yerden indirilirken, bir kez daha polislere saldırdı. Komiser M.D., sağ ve sol dizinden bıçaklanırken, saldırgan tabanca ile vuruldu. Yaralanan saldırgan ile 2 polis hastanede tedavi altına alınırken, soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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