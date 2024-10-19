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        Husumetlileri tarafından vuruldu; 5 gözaltı

        SAMSUN'unAtakum ilçesindeki inşaat işçisi Ferhat K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 13:52 Güncelleme: 19.10.2024 - 13:55
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        Husumetlileri tarafından vuruldu; 5 gözaltı
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        SAMSUN'unAtakum ilçesindeki inşaat işçisi Ferhat K. (31) husumetlileri tarafından tabanca ile vuruldu. 5 şüpheli, gözaltına alındı.

        Olay, dün saat 15.00 sıralarında Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında meydana geldi. İnşaat işçisi Ferhat K., iddiaya göre alacak meselesi nedeniyle husumetlileri tarafından tabanca ile vuruldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sol bacağından yaralanan Ferhat K.,ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ferhat K. sorgusunda çelişkili beyanlarda bulunurken, polis olay ile ilgili bağlantılı O.Ç., B.Ç., U.G., F.G. ve C..O.'yu yakalayıp, gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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