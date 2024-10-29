29 Ekim'e özel 29 kilometre koşu yaptılar

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun’da Atakum Koşu Kulübü tarafından özel bir koşu düzenlendi. Koşuya katılan 25 kulüp üyesi adına Dursun Şenol, “Bugün Cumhuriyetimizin 101’inci yıl kutlaması nedeniyle Atakum Koşu Kulübü olarak toplanmış bulunuyoruz. Koşumuz Çobanlı İskelesi’nden başladı. Atatürk Anıtı’nın önünde saygı duruşunda bulunduktan sonra Kurupelit istikametine devam ederek bitireceğiz” dedi.

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