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        29 Ekim'e özel 29 kilometre koşu yaptılar

        SAMSUN'da Atakum Koşu Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte 25 kişi, Cumhuriyetin 101'inci yıl dönümünde 29 kilometre koştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 10:35 Güncelleme: 29.10.2024 - 10:40
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        29 Ekim'e özel 29 kilometre koşu yaptılar
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        SAMSUN’da Atakum Koşu Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte 25 kişi, Cumhuriyetin 101’inci yıl dönümünde 29 kilometre koştu.

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun’da Atakum Koşu Kulübü tarafından özel bir koşu düzenlendi. Koşuya katılan 25 kulüp üyesi adına Dursun Şenol, “Bugün Cumhuriyetimizin 101’inci yıl kutlaması nedeniyle Atakum Koşu Kulübü olarak toplanmış bulunuyoruz. Koşumuz Çobanlı İskelesi’nden başladı. Atatürk Anıtı’nın önünde saygı duruşunda bulunduktan sonra Kurupelit istikametine devam ederek bitireceğiz” dedi.

        Ellerinde Türk bayrakları taşıyan kulüp üyelerinin anlamlı koşusu, planlandığı gibi 29’uncu kilometrede tamamlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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