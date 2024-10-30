Terminalde uyuşturucu ile yakalandı; memur olduğu ortaya çıktı

ANKARA'dan Samsun'a yolcu otobüsüyle gelip, terminalde 29 gram bonzaiyle yakalanan görevli memur Fatih Kurt (41), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki çalışmalarda, Fatih Kurt’un yolcu otobüsüyle Ankara’dan Samsun’a geleceği bilgisini aldı. İlkadım ilçesindeki terminalde inen Kurt’u yakalayan ekipler, şüphelinin üzerinde 29 gram bonzai ele geçirdi. Gözaltına alınıp emniyete götürülen şüpheli, ifadesinde, "Uyuşturucuyu Ankara'da 3 bin lira vererek kullanım amacıyla aldım. Samsun'a gelmek için de yola çıktım. Terminalde polisler beni yakaladı. Ben uyuşturucu satıcısı değilim" dedi.