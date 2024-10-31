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        Ressam, 69 yaşında diploma hayalini gerçekleştirdi

        SAMSUN'da 50 yıldır ressamlık yapan Abdullah Özduman (71), "Tam olarak 1974'ten beri çizimler yapıyorum.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 11:05 Güncelleme: 31.10.2024 - 11:10
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        Ressam, 69 yaşında diploma hayalini gerçekleştirdi
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        SAMSUN’da 50 yıldır ressamlık yapan Abdullah Özduman (71), “Tam olarak 1974’ten beri çizimler yapıyorum. Resimlere aşığım ve gece gündüz çalışıyorum. 69 yaşında Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Resim İş Öğretmenliğini bölümünden mezun oldum” dedi.

        İlkadım ilçesinde kendi resim atölyesinde çalışmalarını yürüten Abdullah Özduman, yaptığı eserlerle dikkat çekiyor. Hayali olan üniversite diplomasını 2 yıl önce Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Resim İş Öğretmenliği lisans programını bitirerek elde eden Özduman, “Resimlerimi Türkiye’deki farklı şehirlerden, Almanya’dan ve yurt dışından da almaya geliyorlar” dedi.

        ‘OKULLARDA AÇILAN SERGİLERDE BENİM RESİMLERİM SATILDI’

        Eserlerinin hem Türkiye’de hem de yurt dışında ilgi gördüğünü söyleyen ressam Abdullah Özduman, “Ben resimlerimde genelde karışık teknik kullanırım. Yağlı boya üzerine çalışıyorum. Eskiden beri karakalem yaptıran müşterilerim de var. Hocam İstanbul ressamı Ali Kartal’dır. Türkiye’de ressamların ressamı diye geçer. Atatürk resimlerim, portre resimlerim çok beğeniliyor. Karakalem, portre, yağlı boya ayrı şeylerdir. Yani yağlı boyada portre, resmin doruk noktasıdır. Portre kolay değildir” ifadelerini kullandı.

        ‘69 YAŞINDA KEP ATTIM’

        Hayali olan resim öğretmenliği diplomasına 2 yıl önce kavuştuğunu belirten Özduman, “Okul bitirmek içimde ukde kalmıştı. Resim bölümü için af çıkmıştı ve ben de ondan faydalanarak girdim. Tam 4 yıl başarılı bir şekilde okudum. Ben 69 yaşında kep attım. Bu durum bayağı bir ilgi çekti ve azmin zaferi diye gazetelere çıktı. Tasarım ve Resim Öğretmenliği bölümünü bitirdim. Sonra bu şekilde devam ettik. Şu an olduğum yerde çok şükür işlerim iyi. Özel olarak resim kursu da veriyorum” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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