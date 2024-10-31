Ressam, 69 yaşında diploma hayalini gerçekleştirdi

SAMSUN’da 50 yıldır ressamlık yapan Abdullah Özduman (71), “Tam olarak 1974’ten beri çizimler yapıyorum. Resimlere aşığım ve gece gündüz çalışıyorum. 69 yaşında Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Resim İş Öğretmenliğini bölümünden mezun oldum” dedi.

İlkadım ilçesinde kendi resim atölyesinde çalışmalarını yürüten Abdullah Özduman, yaptığı eserlerle dikkat çekiyor. Hayali olan üniversite diplomasını 2 yıl önce Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Resim İş Öğretmenliği lisans programını bitirerek elde eden Özduman, “Resimlerimi Türkiye’deki farklı şehirlerden, Almanya’dan ve yurt dışından da almaya geliyorlar” dedi.

‘OKULLARDA AÇILAN SERGİLERDE BENİM RESİMLERİM SATILDI’ Eserlerinin hem Türkiye’de hem de yurt dışında ilgi gördüğünü söyleyen ressam Abdullah Özduman, “Ben resimlerimde genelde karışık teknik kullanırım. Yağlı boya üzerine çalışıyorum. Eskiden beri karakalem yaptıran müşterilerim de var. Hocam İstanbul ressamı Ali Kartal’dır. Türkiye’de ressamların ressamı diye geçer. Atatürk resimlerim, portre resimlerim çok beğeniliyor. Karakalem, portre, yağlı boya ayrı şeylerdir. Yani yağlı boyada portre, resmin doruk noktasıdır. Portre kolay değildir” ifadelerini kullandı.