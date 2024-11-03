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        Otomobil dereye uçtu; 1 ölü, 1 ağır yaralı

        SAMSUN'un Atakum ilçesinde dereye uçan otomobildeki Mercan Altun Alev hayatını kaybetti, sürücü Umutcan Akın (30)ise ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 11:09 Güncelleme: 03.11.2024 - 11:10
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        Otomobil dereye uçtu; 1 ölü, 1 ağır yaralı
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        SAMSUN’un Atakum ilçesinde dereye uçan otomobildeki Mercan Altun Alev hayatını kaybetti, sürücü Umutcan Akın (30)ise ağır yaralandı.

        Kaza, saat 04.00 sıralarında Yenimahalle Mahallesi 3145. Sokak Atakent Bulvarı kesişiminde meydana geldi. Umutcan Akın’ın kontrolünü kaybettiği 55 AKL 551 plakalı otomobil, Afanlı Deresi’ne uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Mercan Altun Alev’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Umutcan Akın ise sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Akın, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Alev’in cansız bedeni ise otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na götürüldü.

        Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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