Otomobil dereye uçtu; 1 ölü, 1 ağır yaralı

SAMSUN’un Atakum ilçesinde dereye uçan otomobildeki Mercan Altun Alev hayatını kaybetti, sürücü Umutcan Akın (30)ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Yenimahalle Mahallesi 3145. Sokak Atakent Bulvarı kesişiminde meydana geldi. Umutcan Akın’ın kontrolünü kaybettiği 55 AKL 551 plakalı otomobil, Afanlı Deresi’ne uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Mercan Altun Alev’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Umutcan Akın ise sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Akın, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Alev’in cansız bedeni ise otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na götürüldü.