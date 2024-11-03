Türkiye ormanları yıllık 44 milyon ton oksijen üretiyor

AMASYA Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer, dünyada ortalama bir kişinin yıllık oksijen tüketiminin 740 kilogram olduğunu ve Türkiye’deki ormanların da yıllık yaklaşık 44 milyon ton oksijen ürettiğini söyledi.

İklim değişikliği ve küresel ısınmanın olumsuz etkilerine dikkat çeken Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer, “İklim değişikliği ve buna bağlı olarak küresel ısınma tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artık günlük hayatın bir parçası olmuştur. Uzun süre yağışların olmaması, kuraklık ve bunun sonucunda da ülkemiz ve dünyada yaşandığı gibi uzun süreli orman yangınlarına sebep olmaktadır. Yine aşırı ve düzensiz yağışlarda sel felaketine sebep olmaktadır. Daha 2 gün önce İspanya’da 1 yılda yağması gereken yağış, 8 saat gibi bir sürede toprağa inmesinden dolayı yüzlerce can kaybı ve çok miktarda maddi hasarlara sebep olmuştur. Yine geçen hafta Pakistan ve Hindistan’da devlet akşamları spor yapmayı yasakladı. Gerekçesi de aşırı hava kirliliği” dedi.