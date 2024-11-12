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        İl Tarım Müdürü Sağlam: Hamsi avı dönemi başladı

        SAMSUN İl Tarım Müdürü İbrahim Sağlam, hamsi av sezonunun başladığını ve önümüzdeki günlerde bol miktarda avlanmaya başlanacağını ümit ettiklerini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 15:17 Güncelleme: 12.11.2024 - 15:20
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        İl Tarım Müdürü Sağlam: Hamsi avı dönemi başladı
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        SAMSUN İl Tarım Müdürü İbrahim Sağlam, hamsi av sezonunun başladığını ve önümüzdeki günlerde bol miktarda avlanmaya başlanacağını ümit ettiklerini söyledi. Samsun'da kilosu 100 TL'den satılan hamsi tezgahları doldurdu.

        Hamsinin bugünden itibaren tezgahlarda yer almaya başladığını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “1 Eylül itibarıyla başlayan 2024-2025 av sezonunda, palamudun önceki sezonlara göre bol miktarda avlandığını görmekteyiz. Ancak palamudun yanı sıra ülke genelinde de fazlaca tüketilen hamside bugünlerde avlanmaya başladı. Vatandaşlarımızın bu senede bol miktarda balıkla buluşmasını bekliyoruz” dedi.

        ‘ÜLKEMİZ KARASULARINDA AVLANAN BALIĞIN YÜZDE 70’İ KARADENİZ’DE YAPILMAKTADIR’

        Bilinçli av ve balık kalitesi için avcıları kurallara uyarak balık tutmaya davet ettiklerini söyleyen İbrahim Sağlam, “Bilindiği üzere ilimiz gerek deniz ve gerekse iç su balıkçılığı potansiyeli bakımından Türkiye’nin en önemli illerinden birisidir. Ülkemiz karasularında avlanan balığın yaklaşık yüzde 70’i Karadeniz’de yapılmaktadır. Mevsimine göre avcılığı yapılan ve ticari değeri olan balıklar insan tüketimine sunularak ülke ekonomisine ve insan beslenmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Bununla birlikte yine istavrit, mezgit başta olmak üzere Karadeniz’e özgü diğer balık türlerimizin de olması gereken miktarda avlandığını biliyoruz. Balıkçılarımızın özellikle küçük balıkları avlamaktan ve satmaktan kaçınmaları gerekiyor. Kurallara uymayan balıkçıların takibi ve getirilen düzenlemelere uygun avlanmanın temini için müdürlük olarak denetimlere, tüm imkanlarımızı kullanarak devam edeceğiz. Unutmayalım ki, sürdürülebilir avcılığın sağlanması, tüm balıklara yaşamları boyunca en az bir kere üreme imkanı vermekle sağlanır. Av yasaklarına uymadan avcılık yaparak günü kurtarmak yerine, av yasaklarına uyarak geleceğimizi kurtarmalıyız” ifadelerini kullandı.

        Samsun'da tezgahlarda palamut tanesi 125 TL, istavrit kilosu 80 TL, hamsi kilosu 100 TL, çinekop kilosu 350 TL, mezgit kilosu 200 TL ve barbun kilosu 180 TL'den satılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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