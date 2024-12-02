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        2'nci el eşya dükkanından hırsızlığa 1 gözaltı

        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde ikinci el eşya dükkanından mobilya çaldığı tespit edilen ikinci el eşya satıcısı K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 11:26 Güncelleme: 02.12.2024 - 11:35
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        2'nci el eşya dükkanından hırsızlığa 1 gözaltı
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        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde ikinci el eşya dükkanından mobilya çaldığı tespit edilen ikinci el eşya satıcısı K.K. (45), gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Ağabali Caddesi’ndeki ikinci el eşya dükkanından 60 bin lira değerinde mobilya çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde hırsızlığı ikinci el eşya satıcısı olan K.K.’nin yaptığı tespit edildi. Soruşturmanın devamında yakalanan şüpheli, ‘Hırsızlık’ ve ‘Mala zarar verme’ suçlarından gözaltına alındı. Mobilyalar iş yeri sahibine teslim edildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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