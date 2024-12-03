Samsun merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 16 gözaltı

SAMSUN merkezli 5 ilde, eş zamanlı yapılan yasa dışı bahis operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Samsun merkezli Giresun, Sinop, Kastamonu ve İstanbul’da eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu düzenledi. Bu kapsamda 16 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon sırasında baskını fark eden bazı şüphelilerin, cep telefonu ve SIM kartlarını başka binanın çatısına fırlattığı da tespit edildi.