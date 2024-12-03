Samsun merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 16 gözaltı
SAMSUN merkezli 5 ilde, eş zamanlı yapılan yasa dışı bahis operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.
SAMSUN merkezli 5 ilde, eş zamanlı yapılan yasa dışı bahis operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Samsun merkezli Giresun, Sinop, Kastamonu ve İstanbul’da eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu düzenledi. Bu kapsamda 16 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon sırasında baskını fark eden bazı şüphelilerin, cep telefonu ve SIM kartlarını başka binanın çatısına fırlattığı da tespit edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.