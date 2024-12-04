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        Belediye personeli, yaralı köpeği hastaneye yetiştirdi

        SAMSUN'da Yakakent Belediyesi'nin 2 personeli, araç çarpması sonucu yaralanan köpeği, 70 kilometre uzaklıktaki hayvan hastanesine götürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 14:35 Güncelleme: 04.12.2024 - 14:40
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        Belediye personeli, yaralı köpeği hastaneye yetiştirdi
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        SAMSUN’da Yakakent Belediyesi’nin 2 personeli, araç çarpması sonucu yaralanan köpeği, 70 kilometre uzaklıktaki hayvan hastanesine götürdü. Tedaviye alınan köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Yakakent Belediyesi personeli Ömer Ağaçdiken ve Uğur Kilitçi, Samsun-Sinop kara yolunda bir aracın çarptığı ağır yaralı köpeği fark etti. Ağaçdiken ve Kilitçi, köpeği araçlarına alıp 70 kilometre uzaklıktaki Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hayvan Hastanesi’ne götürdü. Yaraları dikilen ve ilaç tedavisi uygulanan köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, çalışanlara teşekkür etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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