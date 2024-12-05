Kar maskesiyle evine girdiği komşusunu darbedip 6 bileziğini gasbetti

SAMSUN'un Atakum ilçesinde kar maskesiyle evine gittiği komşusu Hafya A.'yı (68) darbedip, kolundaki 6 bileziği gasbeden Emine B. (45) ile akrabası, gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Irak uyruklu Hafya A. apartman aidatını ödemek için yöneticinin katına çıktı. Çıkarken de kapısını aralık bir şekilde bıraktı. Bu sırada kar maskesi takan kişi, Hafya A.'nın evine girdi. Geri döndüğünde yatak odasından ses geldiğini duyan Hafya A., odaya girdiğinde şüpheli ile karşılaştı. Şüpheli, komşusu Hafya A.'yı darbedip, kolundaki 6 bileziği aldı. Boğuşma sırasında Hafya A., kar maskesini çıkardığı şüphelinin komşusu Emine B. olduğunu gördü. Emine B., koşarak daireden çıkıp, evine gitti.