Samsun'daki Suriyelilerden bazıları dönmek için okulların kapanmasını bekliyor

ESAD rejiminin sona ermesiyle Samsun’da yaşayan Suriyeliler, ülkelerine dönüş planları yaparken, bazıları çocuklarının eğitim yılını tamamlamasını bekliyor. Kente 7 yıl önce gelen İbrahim Sibea (47), “Çocuklarımın okulları bittikten sonra da inşallah gideceğim. Suriye’ye döneceğim için çok mutluyum” dedi. Mryet Rzizk (11) ise “İlk kez ülkeme gideceğim için çok heyecanlıyım” diye konuştu.

Suriye’de Beşar Esad rejiminin sona ermesi ve muhalif grupların başkent Şam’ı kontrol altına almasının ardından, Türkiye’de yaşayan Suriyeliler ülkelerine geri dönmeye başladı. Samsun’da yaşayan bazı Suriyeliler de haziran ayında okulların kapanmasını bekleyerek dönüş hazırlıklarını başlattı. ‘OKULLAR BİTER BİTMEZ SURİYE’YE GİDECEĞİZ’ Suriye’den 10 yıl önce Samsun’a ailesiyle birlikte gelen ve burada esnaflık yapmaya başlayan Zekeriya Babelle (40), “Çocukların okulları bittikten sonra ülkemize gideceğiz. Türk hükümetine ve Türk halkına çok teşekkür ediyoruz. Ülkemizdeki savaş bitti. Okullar biter bitmez de Suriye’ye gideceğiz. 10 sene önce de Türkiye’ye eşim, 2 çocuğum, kardeşim ve ablamla birlikte gelmiştik” dedi.

6 YILDIR GÖRMEDİĞİ AİLESİNE KAVUŞACAK Bir ay sonra Suriye’ye gideceğini ve 6 yıldır görmediği ailesiyle buluşacağını belirten Monzer Malla (24), “Ağabeyimle birlikte buraya gelmiştik. Ağabeyim de İstanbul’da yaşıyor. Beraber geri döneceğiz ve ailemle buluşacağız” diye konuştu. ‘SURİYE’Yİ İLK KEZ GÖRECEĞİM’ Ülkesini ilk kez göreceğini ifade eden Mryet Rzizk (11) ise “Benim okulum bittiği zaman ailemle birlikte Suriye’ye gideceğiz. Ben de Suriye’yi ilk kez göreceğim. Çok heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.