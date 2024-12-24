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        Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Soykan: İlk yarıyı istediğimiz yerde bitirdik, şimdi sıra ligi böyle bitirmekte

        SAMSUNSPOR Operasyon Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan, Süper Lig'in ilk yarısını hedeflediklerinin en iyi noktasında olduklarını ve ligi de bu şekilde bitirmek istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 13:27 Güncelleme: 24.12.2024 - 13:30
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        Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Soykan: İlk yarıyı istediğimiz yerde bitirdik, şimdi sıra ligi böyle bitirmekte
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        SAMSUNSPOR Operasyon Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan, Süper Lig’in ilk yarısını hedeflediklerinin en iyi noktasında olduklarını ve ligi de bu şekilde bitirmek istediklerini söyledi.

        Samsunspor Operasyon Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan, sezona transfer yasağı ile başlayıp Süper Lig’de 3’ncü sıraya kadar çıkmanın çok büyük bir başarı olduğunu ve bu başarının Samsunspor camiası ve taraftarı sayesinde geldiğini söyledi. Takımın formunu en iyi şekilde koruyarak lige devam etmek istediklerini belirten Soner Soykan, “Thomas hocamız ve kulübümüz olarak ilk hedefimizin ligde kalmak olduğunu söylemiştik. O hedefimize de adım adım çok yaklaştık. Şu anki stratejimiz mevcut şartlarımıza göre ligi en iyi şekilde bitirip bir sonraki senenin hazırlıklarına yapmaktır” dedi.

        ‘FUTBOLCU ARKADAŞLARIMIZ BEKLENEN UYUMU BU SENE ÇOK NET BİR ŞEKİLDE GÖSTERDİ’

        Tüm spor kamuoyunun Samsunspor’un oyuncu transferi yapmadan bu yükselişe ulaşmasını tebrik ettiklerini ifade eden Soykan, “Süper Lig’in ilk yarısı Samsunspor için çok olumlu ve güzel geçti. Transfer yasağımızdan dolayı birinci hedefimiz ligde kalmak ve iyi bir konumda olmaktı. Hocamızın uyumu, yönetim ve çok değerli bir başkanımız var. Bu başarıyı elde etmek için uyguladığımız yapılanmayı çok daha önceden yapmıştık. Onun meyvelerini yemeye başladık. Futbolcu arkadaşlarımız beklenen uyumu bu sene çok net bir şekilde gösterdi. Sonuçları oyuna da yansıdı. Başkan, yönetim, teknik ekip, futbolcu ve taraftarıyla bütünleşme olduğu zaman bazı şeylerin transfersiz de olabileceğini net bir şekilde ortaya koyduk. Tüm arkadaşlarımızla beraber böyle güzel bir konuma geldik. Bununla alakalı Türk kamuoyunda da güzel bir tepki alıyoruz. Herkes Samsunspor’un oyun anlayışını tebrik ediyor. Bazen oyun olarak kamuoyunu tatmin etmeyecek görüntüler verebilirsiniz. Ama biz çok şükür puan kaybettiğimiz maçlarda bile iyi oynayan taraf olduk. Bu anlamda çok mutluyuz. İnşallah ikinci yarıda aynı çıkışımızı devam ettirip ligin sonuna kadar giderek ligi bitirebileceğimiz en iyi yerde sonlandıracağız” diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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