Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Soykan: İlk yarıyı istediğimiz yerde bitirdik, şimdi sıra ligi böyle bitirmekte

SAMSUNSPOR Operasyon Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan, Süper Lig’in ilk yarısını hedeflediklerinin en iyi noktasında olduklarını ve ligi de bu şekilde bitirmek istediklerini söyledi.

Samsunspor Operasyon Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan, sezona transfer yasağı ile başlayıp Süper Lig’de 3’ncü sıraya kadar çıkmanın çok büyük bir başarı olduğunu ve bu başarının Samsunspor camiası ve taraftarı sayesinde geldiğini söyledi. Takımın formunu en iyi şekilde koruyarak lige devam etmek istediklerini belirten Soner Soykan, “Thomas hocamız ve kulübümüz olarak ilk hedefimizin ligde kalmak olduğunu söylemiştik. O hedefimize de adım adım çok yaklaştık. Şu anki stratejimiz mevcut şartlarımıza göre ligi en iyi şekilde bitirip bir sonraki senenin hazırlıklarına yapmaktır” dedi.