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        Denizde kaybolup cansız bedeni bulunan balıkçı toprağa verildi, arkadaşı aranıyor

        SAMSUN'da tekneyle denize açılan 2 amatör balıkçıdan cansız bedeni bulunan Halil Kayış (45), bugün toprağa verildi; 6 gündür kayıp olan Muharrem Sevgili (52) ise aranıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 17:28 Güncelleme: 28.12.2024 - 17:30
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        Denizde kaybolup cansız bedeni bulunan balıkçı toprağa verildi, arkadaşı aranıyor
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        SAMSUN'da tekneyle denize açılan 2 amatör balıkçıdan cansız bedeni bulunan Halil Kayış (45), bugün toprağa verildi; 6 gündür kayıp olan Muharrem Sevgili (52) ise aranıyor.

        Çarşamba ilçesi Costal Limanı'ndan 22 Aralık'ta 'Muratım 55' adlı tekneyle denize açılan Halil Kayış ve Muharrem Sevgili'ye ulaşılamayınca arama başlatıldı. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalgıçları ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı botunda bulunan su altı görüntüleme cihazıyla dün, limandan yaklaşık 1 kilometre açıkta 7 metre derinlikte, balıkçılara ait tekne bulundu. 26 Aralık gecesi ise balıkçılar tarafından Karabahçe Mahallesi mevkisinde kıyıda ceset bulundu. Bölgeye sevk edilen ekiplerin incelemelerinde, cesedin kayıp balıkçılardan Halil Kayış'a ait olduğu belirlendi. Kayış, ikamet ettiği Karabahçe Mahallesi’nde bugün, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi.

        Denizde kaybolan Muharrem Sevgili ise 6’ncı günde; AFAD, Sahil Güvenlik, emniyet, jandarma, İHH, TAKE, itfaiye ve Çarşamba Belediyesi olmak üzere toplam 186 personel, 39 araç, 12 bot, 2 dron, 1 helikopter ve 1 arama kurtarma köpeğiyle yapılan çalışmalarda aranıyor. Karabahçe Mahallesi ve çevresinde süren aramalarda denizde oluşan fırtına nedeniyle zaman zaman bot ve dalış aramalarına ara verilirken, helikopter ve karadan yapılan aramalar ise devam ediyor.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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