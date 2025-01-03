Samsun ve İstanbul'da fuhuş operasyonu (2)

6ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL

Samsun ve İstanbul’da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. Haklarında gözaltı kararı bulunmayan 9 kişi ise emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi.

Öte yandan fuhuş yaptığı tespit edilen 34 kadın hakkında da işlem başlatıldı. Aralarında yabancı uyruklu olduğu tespit edilen 4 kadın, sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne teslim edildi.