Samsun ve İstanbul'da fuhuş operasyonu (2)
6ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROLSamsun ve İstanbul'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.
6ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL
Samsun ve İstanbul’da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. Haklarında gözaltı kararı bulunmayan 9 kişi ise emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi.
Öte yandan fuhuş yaptığı tespit edilen 34 kadın hakkında da işlem başlatıldı. Aralarında yabancı uyruklu olduğu tespit edilen 4 kadın, sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne teslim edildi.
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