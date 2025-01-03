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        Tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü

        SAMSUN'un Bafra ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan tartışmada Özcan Kocatepe (20) göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 22:37 Güncelleme: 03.01.2025 - 22:40
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        Tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü
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        SAMSUN'un Bafra ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan tartışmada Özcan Kocatepe (20) göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.

        Olay, akşam saatlerinde Bafra ilçesi Emirefendi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Özcan Kocatepe ile E.D. (20) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile E.D., arkadaşı Özcan Kocatepe’yi göğsünden bıçaklayarak yaraladı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kocatepe, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Olaydan kısa süre sonra yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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