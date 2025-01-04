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        Yorgun mermi ile ölmüştü; şüpheli 5 ay sonra yakalandı

        SAMSUN'dayorgun mermi isabet eden Raif Öntürk'ün (76) ölümüne ilişkin soruşturmada, merminin ait olduğu tabancanın belirlenmesinin ardından şüpheli S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 11:39 Güncelleme: 04.01.2025 - 11:45
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        Yorgun mermi ile ölmüştü; şüpheli 5 ay sonra yakalandı
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        SAMSUN'dayorgun mermi isabet eden Raif Öntürk'ün (76) ölümüne ilişkin soruşturmada, merminin ait olduğu tabancanın belirlenmesinin ardından şüpheli S.A. (30), 5 ay sonra yakalanıp, tutuklandı.

        Olay, 17 Ağustos 2024'te Çarşamba ilçesi Eğrikum Mahallesi'nde meydana geldi. Raif Öntürk, bahçesinde çalıştığı sırada vücuduna isabet eden yorgun mermi ile yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Öntürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü ekipleri, 5 ay süren çalışmalar neticesinde, merminin olay yerine 1400 metre mesafede bulunan düğün eğlencesinden geldiğini tespit etti. Ekipler, düğün eğlencesinde havaya ateş açtığı öğrenilen S.A.'yı gözaltına aldı. Öntürk'ü öldüren merminin S.A.'ya ait tabancadan çıktığı belirlendi. S.A.'nın tabancayı T.S.'den aldığı tespit edilirken, işlemleri tamamlanan şüpheli dün çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Diğer yandan T.S. hakkında da '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçundan işlem yapıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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