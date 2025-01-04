Erdoğan: Bölücü caniler ya silahlarını gömecekler ya da silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler

CUMHURBAŞKANIve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör örgütü ve teröristler için çember giderek daralmaktadır. Türk, Kürt, Arap ayırt etmeksizin artık kimsenin emperyalistlerin bölgesel planlarına taşeronluk yapan teröristlere tahammülü kalmamıştır. Bölücü caniler ya bir an önce silahlarını gömecekler ya da silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler. Bunun dışında üçüncü bir yol yok. Silahın, şiddetin ve terörün miladı sona ermiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 8’inci İl Kongresi'ne katılmak üzere Samsun'a geldi. Yaşar Doğu Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek kongre öncesinde sanatçı ve 25. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Uğur Işılak, konser verdi. Kongre yoklama ve açılışın ardından divan kurulu seçimi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

FERDİ TAYFUR'UN 'İÇİM YANAR' ŞARKISI ÇALINDI Kongrenin açılış konuşmalarını AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir, Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Genel Başkan Yardımcı ve Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan ve Yusuf Ziya Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan yaptı. Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kürsüye çıktı. Erdoğan, kürsüye çıkarken Ferdi Tayfur'un şarkısı 'İçim Yanar' şarkısı çaldı. Daha sonra 'Men dakka, dukka, eden bulur. Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan', 'Özgür Filistin için sözümüz var' ve 'Zekanın, stratejinin, zaferin adı reis' yazılı dev pankartlar açıldı.

'TÜRKİYE'YE HİZMET EDECEĞİZ' Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında ilk olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'a rahmet dilerken, onun Türkiye'nin en müstesna sanatçılarından biri olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri bizi yolumuzdan alıkoymak, aşkımızı, şevkimizi kırmak için gayret edebilir. Bizi yılgınlığa, bıkkınlığa sürükleyebilir. Birileri milletle aramızı bozmak için bize çamur atabilir, bize tuzak kurabilir. Bunlara asla itibar etmeyeceğiz. Aramızdaki uyumu, koordinasyonu bozmaya yeltenenlere asla bakmayacağız. AK parti ve Cumhur ittifakı, bu ülkenin geleceğiz. Türkiye'ye hizmet edeceğiz. Hep beraber omuz omuza mücadele edeceğiz" diye konuştu.

'KİM NE DERSE DESİN TÜRKİYE'DE KARDEŞLİK KAZANACAK' Türkiye'de kardeşliğin kazanacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bin yıldır bu toprağa düşenler, ezanımız daha gür sesle okunsun, bayrağımız daha dik gururla dalgalansın, devletimizi ilelebet payidar olsun diye can verdiler. Biz de 22 yıldır bu hedefler için çalışıyoruz. Türkiye'yi ayağına takılan bütün prangalardan kurtararak, şehitlerimizin vasiyetini yerine getirme derdindeyiz. Türkiye'nin ekonomisini, itibarını, kardeşliğini yücelten o fedakarlık timsallerine layık olmanın peşindeyiz. Bin düşündük, bir söyledik, bir adım attık. Bölücü örgütle sarmaş dolaş olanların bu konuda partimize ve Cumhur İttifakı'na söyleyeceği hiçbir sözü olamaz. Bugün de tek amacımız, büyük ve güçlü Türkiye yolundaki son engelleri ortadan kaldırmak için Allah'ın yardımı ve milletimizin de desteği olarak, bunu mutlaka ortadan kaldıracağız. Kim ne derse desin Türkiye’de kardeşlik kazanacak" dedi.