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        Prof. Dr. Demir: Yetersiz yağış nedeniyle kış kuraklığı yaşamaya başladık

        SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 15:51 Güncelleme: 08.01.2025 - 15:55
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        Prof. Dr. Demir: Yetersiz yağış nedeniyle kış kuraklığı yaşamaya başladık
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        SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, “Maalesef yağışların azlığından dolayı kış kuraklığı yaşamaya başladık. Bu aylarda hala ülkemizin pek çok yerinde ciddi anlamda kış mevsiminin etkilerini göremedik. Kar yağışı yeteri kadar alamadık” dedi.

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, şu ana kadar yağışların yetersiz olduğunu, umutlarının kış sonu ve ilkbahar aylarında düşebilecek yağışta olduğunu dile getirdi. Demir, “Düşen yağış miktarında da bir azalma meydana geldi. Bu da kış kuraklığının en önemli göstergesi olarak karşımıza gelmektedir. Önümüzdeki süreçte böyle devam ederse ocak ayının ilk yarısının da bu şekilde devam edeceğini görebiliyoruz. Umudumuz kış sonu ve ilkbahar aylarında düşecek yağışlara kalmıştır. Ama tabii bu yağışların ne kadar yeterli olacağı da uzmanlar tarafından tartışılıyor” diye konuştu.

        Azalan yağış miktarının oluşturabileceği tehlikelere ilişkin konuşan Prof. Dr. Demir, “Yıllardır ifade ettiğimiz gibi küresel iklimin etkilerini yaşamaya, her geçen gün artarak devam eden iklim değişimlerini görmeye devam ediyoruz. 2024 yılının son dönemlerinde belirli ölçülerde yağış alan ülkemiz, kasım ayının ikinci yarısından itibaren aralık ayı sonuna kadar Türkiye geneli baktığımızda maalesef ciddi anlamda yağışlarda düşüş meydana gelmiştir. Bu da yıllık ortalamanın oldukça altındadır. Kasım ayına baktığımızda toplamda geçen yıla göre yüzde 40’lık bir azalma yaşanmaktadır. Karadeniz Bölgesi, Türkiye ortalaması üzerinde olmasına rağmen geçen yılki yağışa göre oldukça az bir yağış almış durumdadır. Maalesef yağışların azlığından dolayı kış kuraklığı yaşamaya başladık. Bu aylarda hala ülkemizin pek çok yerinde ciddi anlamda kış mevsiminin etkilerini göremedik. Kar yağışı yeteri kadar alamadık. Türkiye’deki ortalama yağış miktarındaki düşüşler, ülkemize düşen toplam su varlığımızda ciddi anlamda azalma meydana getiriyor. Uluslararası meteoroloji müdürlüklerinde yapılan çalışmalarda 2025 yılı için ciddi anlamda uyarılar görmeye başladık. 2025 yılını kış ve yaz kuraklığı olarak ikiye ayırmak gerekir. Hatta bazı değerlendirmelerde 2025 yılında dünyanın 3’te 2’sinin ciddi anlamda su sıkıntısı yaşayacağı belirtiliyor. Dolayısıyla küresel iklimin böyle etkili olduğu bir dönemde çok dikkatli olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

        ‘YEREL YÖNETİMLERİMİZİN DE ACİL EYLEM PLANLARI HAZIRLAMASI GEREKMEKTEDİR’

        Su kuraklığından kurtulmak için alınması gereken önlemlere ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Yusuf Demir, “2025 yılının, geçtiğimiz 2024 yılına göre çok daha zor olması bekleniyor. Tarımda ve sanayide tüketilen suyun kullanımını dikkatli planlamak gerekiyor. Ülkemizde öncelikle yapılması gereken, halkımızın suyu doğru kullanması için çalışmalar düzenlemektir. Artık kişisel çalışmalardan ziyade örgütlü ve planlı çalışmaların yürütülmesi zorunlu olmuştur. Yerel yönetimlerimizin de mutlak suretle acil eylem planları hazırlaması gerekmektedir. İlkbaharda düşen yağışın nasıl toplanacağı, yaz dönemine nasıl aktarılabileceği ve sıkıntı yaşayan belirli bölgelerde nasıl çözüm üretebileceği noktasında çalışmalara hız vermeleri gerekiyor. Bu dönemde çiftçilerimize de çok büyük sorumluluklar düşüyor. Artık suyu doğru kullanıp geleceğe taşımak hepimizin sorumluluğudur. Özellikle düşen yağış miktarının azalması maalesef yer altı sularımızı çok ciddi etkiliyor” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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