Valilik onaylı kampanyasında yüzde 68'e ulaşılan SMA'lı Amine Ravza bebek hayata tutunamadı

SAMSUN’da SMA Tip-1 teşhisi konulan, tedavisi için gerekli olan paranın toplanması için başlatılan valilik onaylı kampanyada yüzde 68’e ulaşılan 18 aylık Amine Ravza Sancak, hayatını kaybetti.

Ladik ilçesinde yaşayan Nurdane ve Oğuz Sancak çiftinin kızları Amine Ravza’ya doğduktan 9 gün sonra SMA Tip-1 teşhisi konuldu. 8 makineye bağlı yaşam mücadelesi veren Amine Ravza bebeğin tedavisi için gereken 1 milyon 879 bin doların toplanması için valilik onaylı kampanya başlatıldı. Kampanyada yüzde 68’e ulaşılırken, ailesi sosyal medyadan Amine Ravza’nın yaşamını yitirdiğini duyurdu.