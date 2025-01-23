Karton kutularda uyuşturucu ele geçirildi; 2 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalarda, A.Y. (22) ve H.A.’nın (20) evine operasyon düzenledi. Aramalarda, karton kutulara gizlenmiş, 336 ecstasy, 24 gram sentetik kannabinoid, 2 peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid ve 2,52 gram ecstasy tozu bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli ‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.