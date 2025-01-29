Baba ve oğlunu tabancayla vuran eski ortak, adliyede (2)

Samsun’unİlkadım ilçesinde bir süre önce ortak oldukları depoyla ilgili yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle Osman T. ile babası Suat T.’yi tabancayla vuran Halit Sincak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

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