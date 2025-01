10 yaşındaki kızı Sezin'i trafik kazasında kaybeden anne: O kadın şu an ev hapsinde

SAMSUN'da yolun karşısına geçerken, Hülya Ö.’nün (32) kullandığı otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybeden Sezin Sezgin’in (10) annesi Ece Sezgin (33), “Yüzündeki korku gözümün önünden gitmiyor. Kazayı yapan kişiye panikle ‘Hızlı mıydın, kızıma hızlı mı vurdun’ diye sordum. Çünkü dönüp baktığımda kızımın üstü başı yırtılmıştı. Kadın üstüme yürüyordu ve tuttular. Bana ‘Kızına sahip çıksaydın’ deyip hakaret etti. O kadın şu an ev hapsinde, adaletin yerine gelmesini istiyorum” dedi.

Olay, 10 Aralık 2024’te Çarşamba ilçesi Çay Mahallesi Mustafa Kemal Güneşdoğdu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; Sezin Sezgin annesinin otomobilindeki telefonu almak için kafeden dışarı çıktı. Yolun karşısına geçmek isteyen Sezgin’e, 2 çocuğuyla birlikte seyir halinde olan Hülya Ö.’nün kullandığı 34 PD 5421 plakalı otomobil çarptı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Sezgin’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan Hülya Ö., ifadesinde, “Hatırladığım kadarıyla aracımın hızı 45-50 kilometreydi. Aktif olarak 1 yıldır araç kullanıyorum. Ehliyetimi yaklaşık 1 yıl önce aldım. Stajyer sürücü olarak ehliyetim bulunmakta. Önüme birinin atladığını gördüm ama çocuk olduğunu görmedim. Bir şeye çarptığımı anlasam da neye çarptığımı anlamadım. Çarpmanın etkisiyle kız ileriye savruldu” dedi.

Hülya Ö., emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından ev hapsi cezasına çarptırıldı. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ayrıca Hülya Ö.’nün, anne Ece Sezgin’e ‘Çocuğuna sahip çıksaydın’ dediği anları ise çevreden bir kişi cep telefonuyla kaydetti.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı, Hülya Ö. hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan iddianame düzenledi. İddianame, Çarşamba 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi. İddianamede yazılan bilirkişi raporunda, yaya Sezin Sezgin’in yolu kontrol etmeden çıkması sebebiyle kusurlu olsa da sürücü Hülya Ö.’nün, yaya refüje yaklaştığı sırada çarptığı, sol 2 lastiği ile yayanın üzerinden geçtiği, kazanın şiddetinin artmasını önlemek için frenleme ve manevra gibi eylemleri yapmadığı yer aldı. Ayrıca Hülya Ö.’nün kazada dikkatsiz ve tedbirsiz davranıp hızını yeterince azaltmadan ve trafiği gerektirdiği şartları dikkate almadığından dolayı kusurlu bulunduğu yazıldı.

DHA’ya konuşan anne Ece Sezgin, kızıyla ilgili yaşadıklarını anlatarak, "Onun acısıyla 50 günü tamamladık. Kardeşini izlesin diye idmana gidiyorduk. Karşıdan karşıya geçecektik. Telefonu arabada unuttuğunu söyledi, ben de alabileceğini söyledim. Sonra bir ses duydum ve döndüm. Döndüğümde Sezin yerde yatıyordu. Koşarak gittim ve elini tuttum. Yüzündeki korku gözümün önünden asla gitmiyor. Kazayı yapan kişiye o panikle ‘Hızlı mıydın, kızıma hızlı mı vurdun’ diye sordum. Çünkü dönüp baktığımda kızımın üstü başı yırtılmıştı. Kadın üstüme doğru yürüyordu ve onu tuttular. Bana ‘Kızına sahip çıksaydın’ deyip hakaret etti. Orada benim acımı kimse düşünmedi. Kızım orada can çekişiyordu ve can verdiğini, kalbinin durduğunu gördüm. Dudaklarının ve yüzünün morardığını gördüm. O kadın şu an ev hapsinde, adaletin yerine gelmesini istiyorum. Sezin için adalet istiyorum" diyerek gözyaşı döktü.

‘ADALET YERİNİ BULSUN’

Caddenin hız yapılacak bir yol olmadığını da belirten Sezgin, “Sürekli oğlumu o bölgeden idmana götürüp getiriyorum. Orada yerde yatan benim kızımdı, hiçbir şey yapamadım. Zaten kadın üstüme yürüyüp hakaret ettikten sonra bayıldığımı hatırlıyorum. Ben onun annelik görevinden şüphe ederim. Onun o tepkisinden sonra dedim ki, böyle bir vicdan olamaz. O kadar akıllı bir çocuktu ki benim kızım, kardeşini her zaman ona emanet ederdim. Ona ‘Kardeşinin elini tut tamam mı’ derdim. Sorumluluk sahibi bir çocuktu. Kazaya kadere inanıyorum ama sorumsuzluğa inanmıyorum. Adalet yerini bulsun istiyorum” diye konuştu.

Sezin Sezgin’in hem halası hem de avukatı olan Özlem Sezgin Azal ise “Karar bizi çok şaşırttı, ev hapsi verildi. Hiçbir şekilde gerekçesi bize söylenmedi. Dosya tam anlamıyla araştırılmadı, deliller tam anlamıyla toplanmadı. Buna rağmen gözaltında bir gün kaldı. Türkiye’de ev hapsi ne kadar denetleniyor, burada büyük bir problem var. Elektronik kelepçe Türkiye’de yeterli sayıda yok. Bu tarz ölümlü trafik kazalarında hiçbir sanığa kelepçe uygulanmıyor. Aldığımız duyumlarda bu şahsın halen araba kullandığını ve sokağa çıktığını biz biliyoruz. Bunu ne kadar denetliyorlar sormak istiyorum. Bu karar karşısında çok üzgünüz. Biz Sezin için adalet arıyoruz. Duruşmaya kadar tutuklu kalması için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Savcılık iki kez tutuklama talebiyle bu şahsı mahkemeye sevk etti ancak mahkeme ev hapsi kararını devam ettirdi” ifadelerini kullandı.