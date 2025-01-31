10 yaşındaki kızı Sezin'i trafik kazasında kaybeden anne: O kadın şu an ev hapsinde

SAMSUN'da yolun karşısına geçerken, Hülya Ö.’nün (32) kullandığı otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybeden Sezin Sezgin’in (10) annesi Ece Sezgin (33), “Yüzündeki korku gözümün önünden gitmiyor. Kazayı yapan kişiye panikle ‘Hızlı mıydın, kızıma hızlı mı vurdun’ diye sordum. Çünkü dönüp baktığımda kızımın üstü başı yırtılmıştı. Kadın üstüme yürüyordu ve tuttular. Bana ‘Kızına sahip çıksaydın’ deyip hakaret etti. O kadın şu an ev hapsinde, adaletin yerine gelmesini istiyorum” dedi.

Olay, 10 Aralık 2024’te Çarşamba ilçesi Çay Mahallesi Mustafa Kemal Güneşdoğdu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; Sezin Sezgin annesinin otomobilindeki telefonu almak için kafeden dışarı çıktı. Yolun karşısına geçmek isteyen Sezgin’e, 2 çocuğuyla birlikte seyir halinde olan Hülya Ö.’nün kullandığı 34 PD 5421 plakalı otomobil çarptı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Sezgin’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan Hülya Ö., ifadesinde, “Hatırladığım kadarıyla aracımın hızı 45-50 kilometreydi. Aktif olarak 1 yıldır araç kullanıyorum. Ehliyetimi yaklaşık 1 yıl önce aldım. Stajyer sürücü olarak ehliyetim bulunmakta. Önüme birinin atladığını gördüm ama çocuk olduğunu görmedim. Bir şeye çarptığımı anlasam da neye çarptığımı anlamadım. Çarpmanın etkisiyle kız ileriye savruldu” dedi.

Hülya Ö., emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından ev hapsi cezasına çarptırıldı. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ayrıca Hülya Ö.’nün, anne Ece Sezgin’e ‘Çocuğuna sahip çıksaydın’ dediği anları ise çevreden bir kişi cep telefonuyla kaydetti.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı, Hülya Ö. hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan iddianame düzenledi. İddianame, Çarşamba 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi. İddianamede yazılan bilirkişi raporunda, yaya Sezin Sezgin’in yolu kontrol etmeden çıkması sebebiyle kusurlu olsa da sürücü Hülya Ö.’nün, yaya refüje yaklaştığı sırada çarptığı, sol 2 lastiği ile yayanın üzerinden geçtiği, kazanın şiddetinin artmasını önlemek için frenleme ve manevra gibi eylemleri yapmadığı yer aldı. Ayrıca Hülya Ö.’nün kazada dikkatsiz ve tedbirsiz davranıp hızını yeterince azaltmadan ve trafiği gerektirdiği şartları dikkate almadığından dolayı kusurlu bulunduğu yazıldı.