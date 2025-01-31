Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        10 yaşındaki kızı Sezin'i trafik kazasında kaybeden anne: O kadın şu an ev hapsinde

        SAMSUN'da yolun karşısına geçerken, Hülya Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 12:27 Güncelleme: 31.01.2025 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        10 yaşındaki kızı Sezin'i trafik kazasında kaybeden anne: O kadın şu an ev hapsinde
        ABONE OL

        SAMSUN'da yolun karşısına geçerken, Hülya Ö.’nün (32) kullandığı otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybeden Sezin Sezgin’in (10) annesi Ece Sezgin (33), “Yüzündeki korku gözümün önünden gitmiyor. Kazayı yapan kişiye panikle ‘Hızlı mıydın, kızıma hızlı mı vurdun’ diye sordum. Çünkü dönüp baktığımda kızımın üstü başı yırtılmıştı. Kadın üstüme yürüyordu ve tuttular. Bana ‘Kızına sahip çıksaydın’ deyip hakaret etti. O kadın şu an ev hapsinde, adaletin yerine gelmesini istiyorum” dedi.

        Olay, 10 Aralık 2024’te Çarşamba ilçesi Çay Mahallesi Mustafa Kemal Güneşdoğdu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; Sezin Sezgin annesinin otomobilindeki telefonu almak için kafeden dışarı çıktı. Yolun karşısına geçmek isteyen Sezgin’e, 2 çocuğuyla birlikte seyir halinde olan Hülya Ö.’nün kullandığı 34 PD 5421 plakalı otomobil çarptı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Sezgin’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan Hülya Ö., ifadesinde, “Hatırladığım kadarıyla aracımın hızı 45-50 kilometreydi. Aktif olarak 1 yıldır araç kullanıyorum. Ehliyetimi yaklaşık 1 yıl önce aldım. Stajyer sürücü olarak ehliyetim bulunmakta. Önüme birinin atladığını gördüm ama çocuk olduğunu görmedim. Bir şeye çarptığımı anlasam da neye çarptığımı anlamadım. Çarpmanın etkisiyle kız ileriye savruldu” dedi.

        Hülya Ö., emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından ev hapsi cezasına çarptırıldı. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ayrıca Hülya Ö.’nün, anne Ece Sezgin’e ‘Çocuğuna sahip çıksaydın’ dediği anları ise çevreden bir kişi cep telefonuyla kaydetti.

        İDDİANAME HAZIRLANDI

        Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı, Hülya Ö. hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan iddianame düzenledi. İddianame, Çarşamba 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi. İddianamede yazılan bilirkişi raporunda, yaya Sezin Sezgin’in yolu kontrol etmeden çıkması sebebiyle kusurlu olsa da sürücü Hülya Ö.’nün, yaya refüje yaklaştığı sırada çarptığı, sol 2 lastiği ile yayanın üzerinden geçtiği, kazanın şiddetinin artmasını önlemek için frenleme ve manevra gibi eylemleri yapmadığı yer aldı. Ayrıca Hülya Ö.’nün kazada dikkatsiz ve tedbirsiz davranıp hızını yeterince azaltmadan ve trafiği gerektirdiği şartları dikkate almadığından dolayı kusurlu bulunduğu yazıldı.

        DHA’ya konuşan anne Ece Sezgin, kızıyla ilgili yaşadıklarını anlatarak, "Onun acısıyla 50 günü tamamladık. Kardeşini izlesin diye idmana gidiyorduk. Karşıdan karşıya geçecektik. Telefonu arabada unuttuğunu söyledi, ben de alabileceğini söyledim. Sonra bir ses duydum ve döndüm. Döndüğümde Sezin yerde yatıyordu. Koşarak gittim ve elini tuttum. Yüzündeki korku gözümün önünden asla gitmiyor. Kazayı yapan kişiye o panikle ‘Hızlı mıydın, kızıma hızlı mı vurdun’ diye sordum. Çünkü dönüp baktığımda kızımın üstü başı yırtılmıştı. Kadın üstüme doğru yürüyordu ve onu tuttular. Bana ‘Kızına sahip çıksaydın’ deyip hakaret etti. Orada benim acımı kimse düşünmedi. Kızım orada can çekişiyordu ve can verdiğini, kalbinin durduğunu gördüm. Dudaklarının ve yüzünün morardığını gördüm. O kadın şu an ev hapsinde, adaletin yerine gelmesini istiyorum. Sezin için adalet istiyorum" diyerek gözyaşı döktü.

        ‘ADALET YERİNİ BULSUN’

        Caddenin hız yapılacak bir yol olmadığını da belirten Sezgin, “Sürekli oğlumu o bölgeden idmana götürüp getiriyorum. Orada yerde yatan benim kızımdı, hiçbir şey yapamadım. Zaten kadın üstüme yürüyüp hakaret ettikten sonra bayıldığımı hatırlıyorum. Ben onun annelik görevinden şüphe ederim. Onun o tepkisinden sonra dedim ki, böyle bir vicdan olamaz. O kadar akıllı bir çocuktu ki benim kızım, kardeşini her zaman ona emanet ederdim. Ona ‘Kardeşinin elini tut tamam mı’ derdim. Sorumluluk sahibi bir çocuktu. Kazaya kadere inanıyorum ama sorumsuzluğa inanmıyorum. Adalet yerini bulsun istiyorum” diye konuştu.

        Sezin Sezgin’in hem halası hem de avukatı olan Özlem Sezgin Azal ise “Karar bizi çok şaşırttı, ev hapsi verildi. Hiçbir şekilde gerekçesi bize söylenmedi. Dosya tam anlamıyla araştırılmadı, deliller tam anlamıyla toplanmadı. Buna rağmen gözaltında bir gün kaldı. Türkiye’de ev hapsi ne kadar denetleniyor, burada büyük bir problem var. Elektronik kelepçe Türkiye’de yeterli sayıda yok. Bu tarz ölümlü trafik kazalarında hiçbir sanığa kelepçe uygulanmıyor. Aldığımız duyumlarda bu şahsın halen araba kullandığını ve sokağa çıktığını biz biliyoruz. Bunu ne kadar denetliyorlar sormak istiyorum. Bu karar karşısında çok üzgünüz. Biz Sezin için adalet arıyoruz. Duruşmaya kadar tutuklu kalması için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Savcılık iki kez tutuklama talebiyle bu şahsı mahkemeye sevk etti ancak mahkeme ev hapsi kararını devam ettirdi” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Eski kocasını sevgilisine boğdurtmuş!
        Eski kocasını sevgilisine boğdurtmuş!
        3'üncü oteli yaptırdığı ortaya çıktı!
        3'üncü oteli yaptırdığı ortaya çıktı!
        Muhtemel rakipler belli oldu!
        Muhtemel rakipler belli oldu!
        Eyüpsultan'da dehşet gecesi! Aynı aileden 4 kişi öldürüldü
        Eyüpsultan'da dehşet gecesi! Aynı aileden 4 kişi öldürüldü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bankanın 56 milyon TL'sini alıp kaçmışlardı! Aile boyu soygun!
        Bankanın 56 milyon TL'sini alıp kaçmışlardı! Aile boyu soygun!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Turizm gelirinde yüzde 8,3 artışla Cumhuriyet rekoru kırıldı
        Turizm gelirinde yüzde 8,3 artışla Cumhuriyet rekoru kırıldı
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        "Okan Buruk hayal dünyasından çıkar!"
        "Okan Buruk hayal dünyasından çıkar!"
        "Fenerbahçe istediğini aldı"
        "Fenerbahçe istediğini aldı"
        En düşük emekli maaşı kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
        En düşük emekli maaşı kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
        ABD'deki uçak kazasında son gelişmeler neler?
        ABD'deki uçak kazasında son gelişmeler neler?
        Mekânda başladı dışarıda bitti! Gazinoda kanlı kavga!
        Mekânda başladı dışarıda bitti! Gazinoda kanlı kavga!
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Trump: FAA ağır zihinsel engelli kişileri işe alıyor
        Trump: FAA ağır zihinsel engelli kişileri işe alıyor

        Benzer Haberler

        Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        Dramatik köy trajedisi "Kanlı Düğün" balesi, Samsun'da ilk kez seyirciyle b...
        Dramatik köy trajedisi "Kanlı Düğün" balesi, Samsun'da ilk kez seyirciyle b...
        Samsun'da 4 bin 928 sentetik ecza hapı ele geçirildi
        Samsun'da 4 bin 928 sentetik ecza hapı ele geçirildi
        Doktor adayı Selma, Türkiye ikincisi oldu
        Doktor adayı Selma, Türkiye ikincisi oldu
        Samsun merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 6 gözaltı
        Samsun merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 6 gözaltı
        Samsunspor, 7 gün 24 saat yaşayan yeni bir stadyum yapmayı planlıyor
        Samsunspor, 7 gün 24 saat yaşayan yeni bir stadyum yapmayı planlıyor