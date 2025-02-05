Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Kamyonet, TIR'a çarptı; anne ile kızı öldü, baba ile oğlu yaralı

        SAMSUN'un Havza ilçesinde kamyonetin TIR'a arkadan çarptığı kazada anne Havva Genç (28) ile kızı Asel Mina (4) hayatını kaybetti, baba Zihni (29) ile oğlu Eymen İsmail Genç (2) ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 12:30 Güncelleme: 05.02.2025 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kamyonet, TIR'a çarptı; anne ile kızı öldü, baba ile oğlu yaralı
        ABONE OL

        SAMSUN'un Havza ilçesinde kamyonetin TIR'a arkadan çarptığı kazada anne Havva Genç (28) ile kızı Asel Mina (4) hayatını kaybetti, baba Zihni (29) ile oğlu Eymen İsmail Genç (2) ise yaralandı.

        Kaza, saat 05.00 sıralarında Havza ilçesi Yenice mevkisi Samsun-Çorum kara yolunun 76'ncı kilometresinde meydana geldi. Sağ şeritte seyreden Zihni Genç'in kullandığı 34 DRE 514 plakalı kamyonet, aynı yöne giden Hüseyin O.'nun kullandığı 55 JU 948 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada Zihni Genç, eşi Havva Genç ile çocukları Asel Mina Genç ve Eymen İsmail Genç, kamyonette sıkıştı. İhbarla olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çift ile çocukları, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Havva Genç ile kızı Asel Mina Genç, kurtarılamadı. Baba ile oğulun tedavisinin devam ettiği belirtildi.

        Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Kurşunu yedi!
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Kurşunu yedi!
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Aslan, Lemina'ya kavuşuyor!
        Aslan, Lemina'ya kavuşuyor!
        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        Koşuya başlayınca hayatında neler değişir?
        Koşuya başlayınca hayatında neler değişir?
        200 milyarlık fonu robotlar yönetiyor
        200 milyarlık fonu robotlar yönetiyor
        Aldatılınca işkenceli tuzak kurdu!
        Aldatılınca işkenceli tuzak kurdu!
        Evde sarı serum yine öldürdü
        Evde sarı serum yine öldürdü
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Anne ile kızının kahreden ölümü!
        Anne ile kızının kahreden ölümü!
        Enda Enerji halka açılıyor
        Enda Enerji halka açılıyor
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        Mısır'a iade ettik
        Mısır'a iade ettik
        Yoğun kar, tipi, fırtına ve yağmur uyarıları
        Yoğun kar, tipi, fırtına ve yağmur uyarıları
        SGK prim borcundan kimler sorumludur?
        SGK prim borcundan kimler sorumludur?
        Washington'da Elon Musk protestosu
        Washington'da Elon Musk protestosu

        Benzer Haberler

        Lösemili çocuklar yararına Samsun Adliyesi'nde stant açıldı
        Lösemili çocuklar yararına Samsun Adliyesi'nde stant açıldı
        Samsun'da kar nedeniyle kapanan 30 mahallenin yolu ulaşıma açıldı
        Samsun'da kar nedeniyle kapanan 30 mahallenin yolu ulaşıma açıldı
        Bafra Sera OSB'de üretim başladı
        Bafra Sera OSB'de üretim başladı
        AK Parti'li Karaaslan'dan 6 Şubat depremlerinin 2. yılı mesajı:
        AK Parti'li Karaaslan'dan 6 Şubat depremlerinin 2. yılı mesajı:
        Havza'da gösteri ve yürüyüş güzergahları belirlendi
        Havza'da gösteri ve yürüyüş güzergahları belirlendi
        Samsun'da kaçak tütün operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da kaçak tütün operasyonunda 2 zanlı yakalandı