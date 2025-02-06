Yaylada kış güzelliği havadan görüntülendi

Alaçam ilçesindeki 1000 rakımlı Kızlan Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu. 2 gündür süren kar yağışı ile birlikte başta yayla olmak üzere orman, yol ve dağlar beyaza büründü. Ortaya çıkan manzara havadan görüntülendi.

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