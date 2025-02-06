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        Yaylada kış güzelliği havadan görüntülendi

        SAMSUN'un Alaçam ilçesindeki 1000 rakımlı yaylada kar yağışı etkili oldu, bölge havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 09:50 Güncelleme: 06.02.2025 - 09:55
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        Yaylada kış güzelliği havadan görüntülendi
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        SAMSUN'un Alaçam ilçesindeki 1000 rakımlı yaylada kar yağışı etkili oldu, bölge havadan görüntülendi.

        Alaçam ilçesindeki 1000 rakımlı Kızlan Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu. 2 gündür süren kar yağışı ile birlikte başta yayla olmak üzere orman, yol ve dağlar beyaza büründü. Ortaya çıkan manzara havadan görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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