Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonlarında 6 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım, Atakum ve Bafra ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Belirlenen 6 zanlının ikametlerinde arama yapan ekipler, 2 bin 184 sentetik ecza hap, 79 gram sentetik uyuşturucu, 8,55 gram esrar, hassas terazi, ruhsatsız pompalı tüfek ve 19 kartuşu ele geçirdi. Operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

