        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonlarında 6 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 01.03.2026 - 13:55 Güncelleme:
        Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonlarında 6 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım, Atakum ve Bafra ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Belirlenen 6 zanlının ikametlerinde arama yapan ekipler, 2 bin 184 sentetik ecza hap, 79 gram sentetik uyuşturucu, 8,55 gram esrar, hassas terazi, ruhsatsız pompalı tüfek ve 19 kartuşu ele geçirdi.

        Operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

