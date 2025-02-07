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        Evinde 3,5 kilo esrar ile yakalandı

        SAMSUN'un Atakum ilçesinde evinde 9 farklı poşete zulalanmış 3,5 kilo esrar ile mühimmat ele geçirilen M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 13:56 Güncelleme: 07.02.2025 - 14:00
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        Evinde 3,5 kilo esrar ile yakalandı
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        SAMSUN’un Atakum ilçesinde evinde 9 farklı poşete zulalanmış 3,5 kilo esrar ile mühimmat ele geçirilen M.P. (40), gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında M.P.’nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı. Ekipler, şüphelinin yaşadığı Atakum ilçesindeki eve operasyon düzenledi. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, 9 farklı poşete gizlenmiş 3 kilo 500 gram esrar ile çuvalın içine konulmuş 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 6 fişek ele geçirildi.

        Olayla ilgili M.P., gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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