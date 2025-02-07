Evinde 3,5 kilo esrar ile yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında M.P.’nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı. Ekipler, şüphelinin yaşadığı Atakum ilçesindeki eve operasyon düzenledi. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, 9 farklı poşete gizlenmiş 3 kilo 500 gram esrar ile çuvalın içine konulmuş 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 6 fişek ele geçirildi.

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