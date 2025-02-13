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        Samsun'da yasa dışı bahis operasyonu; 3 gözaltı

        SAMSUN'da yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen ve 10 milyon 820 bin 480 liralık paranın nakline aracılık ettiği tespit edilen 3 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 16:57 Güncelleme: 13.02.2025 - 17:00
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        Samsun'da yasa dışı bahis operasyonu; 3 gözaltı
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        SAMSUN'da yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen ve 10 milyon 820 bin 480 liralık paranın nakline aracılık ettiği tespit edilen 3 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis suçuna yönelik çalışma yürüttü. Kapalı devre olarak tabir edilen ve yalnızca referans ile giriş yapılabilen bir sistem üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen F.Ç. (44), Ç.Ç. (49) ve A.S. (50), Samsun'da düzenlenen operasyonla yakalandı. 10 milyon 820 bin 480 lira paranın nakline aracılık ettikleri tespit edilen 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden F.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Ç.Ç. ve A.S. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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