Traktör şarampole devrildi; 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Yakakent ilçesi Büyükkırık Mahallesi Başalan mevkisinde meydana geldi. Turan T.’nin (60) kontrolünü yitirdiği traktör şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde, traktörde bulunan Mehmet Çönge’nin (39) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Turan T. ile yanındaki Abdullah S., Metin Ç. ve Fahri E. ambulansla Alaçam Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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