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        Traktör şarampole devrildi; 1 ölü, 4 yaralı

        SAMSUN'un Yakakent ilçesinde şarampole devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 08:39 Güncelleme: 17.02.2025 - 08:45
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        Traktör şarampole devrildi; 1 ölü, 4 yaralı
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        SAMSUN’un Yakakent ilçesinde şarampole devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Yakakent ilçesi Büyükkırık Mahallesi Başalan mevkisinde meydana geldi. Turan T.’nin (60) kontrolünü yitirdiği traktör şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde, traktörde bulunan Mehmet Çönge’nin (39) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Turan T. ile yanındaki Abdullah S., Metin Ç. ve Fahri E. ambulansla Alaçam Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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