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        Kauçuk fabrikasında çıkan yangın, 4 saatte söndürüldü

        SAMSUN'un Tekkeköy ilçesindeki bir kauçuk fabrikasında çıkan yangın, 4 saatlik çalışmayla söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 09:12 Güncelleme: 17.02.2025 - 09:15
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        Kauçuk fabrikasında çıkan yangın, 4 saatte söndürüldü
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        SAMSUN’un Tekkeköy ilçesindeki bir kauçuk fabrikasında çıkan yangın, 4 saatlik çalışmayla söndürüldü. Bu sırada bölgedeki bir oto yıkama dükkanında çıkan yangına da müdahale eden ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

        Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi’ndeki organize sanayi bölgesinde kurulu bulunan bir kauçuk fabrikasında saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ettiği sırada aynı sanayideki başka bir bölgede bulunan oto yıkama dükkanında da yangın çıktı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı çevre ilçelerdeki ekiplerden de takviye istendi. Oto yıkamadaki yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, kauçuk fabrikasındaki yangın ise 4 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

        Her iki yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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