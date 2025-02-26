Samsun'da 4 metre boyunda kardan adam yaptılar

Terme ilçesinde günlerdir süren yoğun kar yağışının ardından bir grup arkadaş, 4 metre boyunda kardan adam yaptı. Yaklaşık 4 saat süren çalışmayla merdiven de kullanılarak yapılan kardan adamı görenler yanında durarak fotoğraf çektirdi.

SAMSUN’un Terme ilçesinde bir araya gelen arkadaş grubu, 4 metre boyunda kardan adam yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.