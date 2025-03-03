Ailesi iftardayken evi ateşe veren şüpheli, adliyede

SAMSUN’un Canik ilçesinde, ailesi bir yakınlarına iftara gittikten sonra evini ateşe verdiği iddiasıyla gözaltına alınan Halil İbrahim İ., adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Devgeriş Mahallesi 1000. Cadde’de meydana geldi. Eşi ve çocukları bir yakınlarına iftara giden Halil İbrahim İ., yalnız başınayken evi ateşe verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Alkollü olduğu belirtilen şüpheli ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Halil İbrahim İ., adliyeye sevk edildi.