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        İzindeki uzman çavuşu sopayla dövüp, otomobilin gasbettiler

        SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde 3 kişi, izinde olan Uzman Çavuş Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 12:29 Güncelleme: 03.03.2025 - 12:29
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        İzindeki uzman çavuşu sopayla dövüp, otomobilin gasbettiler
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        SAMSUN’un Tekkeköy ilçesinde 3 kişi, izinde olan Uzman Çavuş Ç.Ç.’yi (33), sopayla dövüp otomobilini gasbetti. Tedaviye alınan Ç.Ç’nin başına 20 dikiş atıldığı, kollarında da kırık olduğu belirtildi.

        Olay, dün saat 12.30 sıralarında Tekkeköy ilçesi Çınaralan Mahallesi’nde meydana geldi. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı’nda görevli Uzman Çavuş Ç.Ç., izinliyken geldiği mahallede V.Ş. (22), F.B. (30) ve A.P. (37) tarafından sopa ile dövüldü. Şüpheliler uzman çavuşun otomobili ile cüzdan, 1 altın künye, 1 telefon ve 60 bin lirasını alıp, kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ç.Ç.’nin başına 20 dikiş atıldığı, sağ ve sol kolunda ise kırık olduğu tespit edildi.

        Jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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