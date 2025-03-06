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        Şehit doktor, memleketi Samsun'da toprağa verildi

        IRAK'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan pratisyen hekim Koray Arslan (33), Samsun'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 14:29 Güncelleme: 06.03.2025 - 14:35
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        Şehit doktor, memleketi Samsun'da toprağa verildi
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        IRAK'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan pratisyen hekim Koray Arslan (33), Samsun'da toprağa verildi.

        Şehit pratisyen hekim Koray Arslan'ın cenazesi, dün akşam Samsun Çarşamba Havalimanı'nda karşılandıktan sonra bugün cenaze töreni için Büyük Cami'ye getirildi. Şehidin babası Recep Arslan, cenazeye ambulansta tekerlekli sedye ile geldi. Annesi Bahar Arslan, şehidin eşi Elena Arslan ve kardeşleri Yılmaz ve Burak Arslan da ayakta durmakta güçlük çekti.

        GEÇİCİ GÖREVLE GİTMİŞ

        Cenaze törenine; Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bahçepınar, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, protokol üyeleri, askeri erkan, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Arslan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından kortej eşliğinde top arabasında taşındı. Daha sonra şehidin cenazesi, Tekkeköy ilçesi Çınaralan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Şehit Koray Arslan'ın Amasya'nın Suluova ilçesinde çalıştığı, 17 Şubat'ta geçici görevle Pençe-Kilit Operasyon bölgesine gittiği öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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