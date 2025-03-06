Şehit doktor, memleketi Samsun'da toprağa verildi

Cenaze törenine; Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bahçepınar, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, protokol üyeleri, askeri erkan, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Arslan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından kortej eşliğinde top arabasında taşındı. Daha sonra şehidin cenazesi, Tekkeköy ilçesi Çınaralan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şehit pratisyen hekim Koray Arslan'ın cenazesi, dün akşam Samsun Çarşamba Havalimanı'nda karşılandıktan sonra bugün cenaze töreni için Büyük Cami'ye getirildi. Şehidin babası Recep Arslan, cenazeye ambulansta tekerlekli sedye ile geldi. Annesi Bahar Arslan, şehidin eşi Elena Arslan ve kardeşleri Yılmaz ve Burak Arslan da ayakta durmakta güçlük çekti.

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