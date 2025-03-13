Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        İhbara giden polis otosu ile minibüsün çarpıştığı kaza kamerada

        SAMSUN'un Atakum ilçesinde ihbara giden polis otosu ile minibüsün çarpıştığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 09:14 Güncelleme: 13.03.2025 - 09:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        İhbara giden polis otosu ile minibüsün çarpıştığı kaza kamerada
        ABONE OL

        SAMSUN'un Atakum ilçesinde ihbara giden polis otosu ile minibüsün çarpıştığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün saat 16.00 sıralarında, Atakum ilçesi Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okan ile İsmet İnönü bulvarlarının kesişiminde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru M.Ş.T.'nin kullandığı ekip otosu, bir ihbara giderken kırmızı ışıkta geçti. Bu sırada yan şeritten gelen G.M.K.'nin kullandığı minibüs ile tramvay raylarını geçen ekip otosu çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon ve faiz açıklaması
        TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon ve faiz açıklaması
        Bebekte kafa travması tespit edilmişti! Kalpsiz anneye büyük ceza!
        Bebekte kafa travması tespit edilmişti! Kalpsiz anneye büyük ceza!
        Asgari ücret komisyonuna Alman modeli
        Asgari ücret komisyonuna Alman modeli
        'Gizli' sapık yakalandı!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        Sosyal medya fenomeni Meltem Menteşeli'nin eşi ve 3 kişi gözaltına alındı
        Sosyal medya fenomeni Meltem Menteşeli'nin eşi ve 3 kişi gözaltına alındı
        5 yaşındaki Kutay'dan kahreden haber!
        5 yaşındaki Kutay'dan kahreden haber!
        Yeni aşk iddiası
        Yeni aşk iddiası
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        Mourinho'dan Maximin ve PFDK sözleri!
        Mourinho'dan Maximin ve PFDK sözleri!
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        Milyarlarca liralık bedava tanıtım
        Milyarlarca liralık bedava tanıtım
        Marmara ve Ege'de lodos var... Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Marmara ve Ege'de lodos var... Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        'Hamile tedavisi' ve 'kürtaj' dolandırıcılığı... Kadın doğum uzmanı tutuklandı!
        'Hamile tedavisi' ve 'kürtaj' dolandırıcılığı... Kadın doğum uzmanı tutuklandı!
        Komşularını öldüren zanlıların evinde kundaklama şüphesi
        Komşularını öldüren zanlıların evinde kundaklama şüphesi
        Uzayda mahsur kalan astronotların Dünya'ya dönüşü yine ertelendi
        Uzayda mahsur kalan astronotların Dünya'ya dönüşü yine ertelendi
        Sağlıklı oruç için bunlara dikkat!
        Sağlıklı oruç için bunlara dikkat!
        Ayasofya hakkında şaşırtan bilgiler!
        Ayasofya hakkında şaşırtan bilgiler!
        Putin: Kursk düşmandan özgürleştirilecek
        Putin: Kursk düşmandan özgürleştirilecek
        Gündoğdu, 8 Mart olayının perde arkasını anlattı!
        Gündoğdu, 8 Mart olayının perde arkasını anlattı!

        Benzer Haberler

        Samsun'da silahla ateş ettiği görüntüleri sosyal medyaya yükleyen kişi yaka...
        Samsun'da silahla ateş ettiği görüntüleri sosyal medyaya yükleyen kişi yaka...
        Samsunspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Samsunspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
        TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu'nun dayısı Halit Reis'in cenazesi Sam...
        TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu'nun dayısı Halit Reis'in cenazesi Sam...
        Samsun'da "Tarihi Süreç ve Edebi İçeriği ile İstiklal Marşımız" konulu pane...
        Samsun'da "Tarihi Süreç ve Edebi İçeriği ile İstiklal Marşımız" konulu pane...
        Süleyman Soylu'nun dayısı hayatını kaybetti
        Süleyman Soylu'nun dayısı hayatını kaybetti
        Samsun'da sahipsiz hayvanlara "konforlu" barınak inşa ediliyor
        Samsun'da sahipsiz hayvanlara "konforlu" barınak inşa ediliyor