İhbara giden polis otosu ile minibüsün çarpıştığı kaza kamerada

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında, Atakum ilçesi Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okan ile İsmet İnönü bulvarlarının kesişiminde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru M.Ş.T.'nin kullandığı ekip otosu, bir ihbara giderken kırmızı ışıkta geçti. Bu sırada yan şeritten gelen G.M.K.'nin kullandığı minibüs ile tramvay raylarını geçen ekip otosu çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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