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        Samsun'da beyin ölümü gerçekleşen hasta, organlarıyla 5 kişiye umut oldu

        SAMSUN'da beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırılan ve beyin ölümü gerçekleşen 53 yaşındaki erkek hastanın organları 5 kişiye umut oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 04:47 Güncelleme: 15.03.2025 - 04:50
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        Samsun'da beyin ölümü gerçekleşen hasta, organlarıyla 5 kişiye umut oldu
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        SAMSUN'da beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırılan ve beyin ölümü gerçekleşen 53 yaşındaki erkek hastanın organları 5 kişiye umut oldu.

        Samsun'da 12 Mart'ta rahatsızlanan hasta, ambulansla Canik ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma alınan hastanın 3 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Samsun Organ Nakli Koordinatörlüğü ekiplerinin görüştüğü ailesi, hastanın organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine, 53 yaşındaki erkek hastanın organları alındı. Hastanın iki böbreğinden biri kara yoluyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, diğer böbreği havayoluyla İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'ne, karaciğer ve korneaları ise Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne özel dolaplarla gönderildi.

        'HASTAMIZ 5 KİŞİYE UMUT OLDU'

        Organları bağışlanan erkek hastanın 5 kişiye umut olduğunu belirten Organ Nakil Koordinatörü ve Yoğun Bakım Sorumlusu Hemşire Yeşim Yetkin, “Donörümüz bize 12 Mart tarihinde beyin kanaması ile geldi. Yoğun bir tedavi süreci geçirdik ama tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Beyin ölümü gerçekleşmesi sonrası aileyle bir görüşme yaptık. Onlar da yüce gönüllülük gösterdiler ve organlarını bağışlamayı kabul ettiler. Hastamız 5 kişiye umut oldu. Yeni bir yaşam için yeni kapılar açtı. Şu anda 5 kişi umutla organlarını bekliyor. İnşallah onlar da hayata tutunmuş olacaklar. Karaciğer ve kornealar OMÜ Tıp Fakültesi'ne gitti. Böbreğin bir tanesi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne, diğer böbrek de İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'ne gitti. Orada şu an alıcılarını bekliyorlar. Hastamız 53 yaşında erkek bir hasta. Beyin kanaması tanısıyla bize gelmişti” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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