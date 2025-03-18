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        Çanakkale şehitleri, Samsun'da anıldı

        SAMSUN'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 12:08 Güncelleme: 18.03.2025 - 12:10
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        Çanakkale şehitleri, Samsun'da anıldı
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        SAMSUN'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110'uncu yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

        Kentte 18 Mart Şehitleri Anma Günü ile Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü programı, Kıranköy Şehitliği’nde gerçekleştirildi. Törene Vali Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, şehit yakınları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programda Samsun Valisi Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Soğuk ve Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz, şehitlik anıtına çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu ve saygı atışı yapıldı. Vali Tavlı, 'Şehitlik Şeref Defteri'ni imzaladı.

        'ÇANAKKALE ZAFERİMİZ KUTLU OLSUN'

        Törende konuşan Vali Orhan Tavlı, "Çanakkale Zaferi’mizin 110’uncu yılını millet olarak büyük bir onur ve gururla kutluyor, tarihte eşine çok az rastlanan bu büyük destanı kanlarıyla yazan aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Tüm zorluklara rağmen Aziz Türk Milleti’nin, iman, azim ve vatan sevgisiyle ‘Çanakkale Geçilmez’ diyerek kazandığı bu zafer, Kurtuluş Savaşı'mıza ve nihayetinde de Türkiye Cumhuriyeti'mizin kuruluşuna giden kadim tarihimizin önemli dönüm noktalarından birisi olmuştur. Bin yıllık vatanımız Anadolu'nun müdafaası, aziz milletimizin bekası için ülkemizin ve gönül coğrafyamızın dört bir yanından gelerek gözlerini kırpmadan fedayı can eyleyen aziz şehitlerimizde vücut bulan Çanakkale ruhu da aziz milletimizin bağımsızlığı söz konusu olduğunda birlik ve beraberlik içinde her şartta zafere ulaşacağının müjdecisidir. Bugün bizler de sizlerden aldığımız ilhamla bir yandan Cumhuriyetimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıyarak Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için mücadele verirken, diğer yandan bizi millet yapan yüksek değerlerimizi daima canlı tutmaya, yüceltmeye devam edeceğiz. Kahraman ecdadımızın yadigarı istiklalimizden asla taviz vermeyecek, bu bilinçle hep birlikte istikbale yürüyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun. Çanakkale Zaferi'miz kutlu olsun" diye konuştu.

        Açıklamanın ardından Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. Kıranköy ve Asri Mezarlığı’nda şehit mezarlarına karanfil bırakan Vali Tavlı ve beraberindekiler, şehit yakınlarıyla bir araya geldi.

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