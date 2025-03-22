BBP lideri Destici: Kimse dokunulmaz değildir

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bazı ilçe belediyeleri hakkındaki yolsuzluk soruşturmasına ilişkin, sürecin hukuk çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini söyledi. Destici, “Kimse dokunulmaz değildir, devlet üzerine düşeni yapmalıdır” dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Samsun’da düzenlediği iftar programına katıldı. Terme’de bir tesiste düzenlenen iftar programına BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin yanı sıra İl Başkanı Bahadır Şahin, parti üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

PKK SİLAHLARINI ŞARTSIZ, ŞURTSUZ BIRAKSIN

İftar programında konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “Bakın son dönemde de bir çağrı yaptım. PKK silahları bıraksın. Şartsız, şurtsuz, karşılıksız bıraksın. Bundan kimsenin bir rahatsızlığı olmaz. Ama böyle olmayacağını biz başından beri söyledik. Ve şu anda emarelerini görüyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki PKK ne diyor? Çağrı bize değil diyor. Kandil ne diyor? Terörist başı Apo çıksın, Kandil'e gelsin, örgütü, kongreyi toplasın, burada bir karar verelim diyor. DEM parti ne diyor? Demokratik dönüşüm diyor. Yani Türkiye'yi ayrıştıracak Türk milletini bölecek, kalemlerden bahsediyor. Ne diyor? İkinci bir resmi dil diyor. Ana dilde eğitim diyor. Türklük maddesi anayasadan çıkarılsın diyor. Biz de onlara buradan Samsun'dan 19 Mayıs ruhunu taşıyan Samsun’dan sesleniyorum. Diyoruz ki ya şartsız şurtsuz silahlarınızı bırakın. Devletin adaletine teslim olursunuz ya da silahlarınızla birlikte gömülürsünüz. Başka türlüsünü hayal ediyorsanız o hayallerinizi de zindana çeviririz. Rüyalarınızı kabusa dönüştürürüz” diye konuştu.

'HİÇ KİMSE DOKUNULMAZ DEĞİLDİR VE OLMAMALI'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bazı ilçe belediyeleri hakkındaki yolsuzluk soruşturmasına ilişkin, sürecin hukuk çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini belirten Mustafa Destici, “Şimdi İstanbul Belediyesi ile ilgili belediye başkanı başta olmak üzere çevresinde bulunan diğer birkaç ilçe belediye başkanı, yöneticilerle ilgili bir yolsuzluk soruşturması var. Biz ilk bu soruşturma başladı. Ben dedim ki öncelikle biz Büyük Birlik Partisi olarak her şeyi demokrasi ve hukuk içerisinde yürütülmesini sağlıyoruz. Demokrasi ve hukuktan kimse ayrılmamalı. Masumiyet karinesi öncelenmeli. Yani bir kişi mahkeme hakkında kesin kararı verene kadar kesin suçlu ilan edilemez. Elbette ki devlet bir yolsuzluk varsa, yargı, savcı, hakim, emniyet, elbette peşine düşecek. Buna sessiz mi kalacak? Kim yaparsa yapsın. Bu anlamda hiç kimse dokunulmaz değildir ve olmamalı. Burada da herkes hukuka saygılı olmak zorundadır. Hukukun verdiği kararı ilk dereceli mahkemelerin verdiği kararı beğenmezsen, kabul etmezsen yine mücadelenin hukuk vereceksin. Şimdi CHP Genel Başkanı tabanı başta olmak üzere tüm kesimleri sokağa çağırıyor. Protesto hakkı var mı? Eylem yapma hakkı vardır. Herkesin bunu yapma hakkı var mı? Ama gördüğünüz gibi iş artık demokratik hukuk içerisinde protesto ve eylem olmaktan çıkmıştır. Yüzleri maskeli öğrenci kılığındaki marjinal sol grupların üyeleri, terör örgütü uzantıları kaldırımlardaki taşları söküp polise atıyorlar. 6 polis yaralandı. Şehit Muhsin Başkanın yine bir sözünü hatırlatıyor. Yine benzer olaylar yaşandığında ne dedi? Devletin polisine, askerine hiç kimse kabadayılık yapamaz, taş atamaz, kurşun sıkamaz, kurşun sıkanın kafası koparır” dedi.