Samsunspor Başkan Vekili Bilen: Görüşülen ve anlaşılan hiçbir oyuncu yok, söylentiler yalan
SAMSUNSPOR Başkan Vekili Veysel Bilen, "Bu medyada yazılan transfer haberlerinin hepsi yalandan ibaret basit menajer oyunları.
SAMSUNSPOR Başkan Vekili Veysel Bilen, “Bu medyada yazılan transfer haberlerinin hepsi yalandan ibaret basit menajer oyunları. Şu anda hiçbir oyuncuya teklifimiz veya görüşmemiz bulunmuyor” dedi.
Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, takımın oyuncu transfer söylentileri ve Süper Lig’in 29’ncu haftasında evinde karşılaşacakları Kasımpaşa maçı hakkında Demirören Haber Ajansı'na
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