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        Samsunspor Başkan Vekili Bilen: Görüşülen ve anlaşılan hiçbir oyuncu yok, söylentiler yalan

        SAMSUNSPOR Başkan Vekili Veysel Bilen, "Bu medyada yazılan transfer haberlerinin hepsi yalandan ibaret basit menajer oyunları.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 16:14 Güncelleme: 27.03.2025 - 16:20
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        Samsunspor Başkan Vekili Bilen: Görüşülen ve anlaşılan hiçbir oyuncu yok, söylentiler yalan
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        SAMSUNSPOR Başkan Vekili Veysel Bilen, “Bu medyada yazılan transfer haberlerinin hepsi yalandan ibaret basit menajer oyunları. Şu anda hiçbir oyuncuya teklifimiz veya görüşmemiz bulunmuyor” dedi.

        Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, takımın oyuncu transfer söylentileri ve Süper Lig’in 29’ncu haftasında evinde karşılaşacakları Kasımpaşa maçı hakkında Demirören Haber Ajansı'na

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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