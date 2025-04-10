Ortaokul öğrencisinden hatalı parka 'lazerli' çözüm

SAMSUN'da, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) sergisine katılan 8’inci sınıf öğrencisi Aysel Canikli, geliştirdiği sensör ve lazer destekli ‘Kontrollü Park Sistemi’ projesiyle, otoparklardaki hatalı parklara teknolojik çözüm sundu. Canikli, geliştirilen park sisteminin gerçekte uygulanması halinde otoparklardaki hatalı park durumlarının önlenebileceğini söyledi.

Kentte, 8'inci sınıfta eğitim alan öğrenci Aysel Canikli, TÜBİTAK sergisine katıldığı, sensör ve lazer destekli ‘Kontrollü Park Sistemi’ projesiyle otoparklardaki hatalı parklara teknolojik çözüm önerisinde bulundu. Canikli, otoparklardaki hatalı parklara teknolojik çözüm önerip, lazer modüller ve aynalı sistemler ile mobil uygulamaya entegre edilen projeyi otoparklarda görmek istediğini belirtti.

Canikli, çalışmasına ilişkin açıklamasında, "Biz bu projede, kontrollü bir park sistemi tasarladık. Bu fikrin ortaya çıkış noktası, günlük hayatta otoparklarda sıkça karşılaştığımız hatalı park sorunuydu. Tasarladığımız sistemin temelinde bir adet lazer modül, bir adet lazer alıcı modül ve iki adet ayna bulunuyor. Lazer modülden çıkan ışınlar, aynalar sayesinde yönlendirilerek lazer alıcı modüle ulaşıyor. Sistem ilk başta bu lazer ışınının kesilmeden ulaşmasını referans alıyor. Eğer bir araç geldiğinde belirlenen sınırlar içerisinde, yani doğru bir şekilde park ederse, sistem ışınların kesilmediğini algılıyor ve herhangi bir tepki vermiyor. Bu da sürücüye parkın başarılı olduğunu sessiz bir şekilde bildiriyor. Ancak araç çizgilerin dışına çıkacak şekilde, yani hatalı park ederse, bu durumda lazer ışını kesiliyor ve lazer alıcı modül bu kesintiyi algılayarak devreye giriyor. Sistem hemen sesli bir uyarı vererek sürücüyü bilgilendiriyor. Böylece hatalı parkın anında fark edilmesi ve sürücünün uyarılarak düzeltme yapması sağlanıyor" diye konuştu.

Canikli, sadece anlık uyarılarla yetinmediklerini de anlatarak, "Otopark görevlileri için de bir mobil uygulama geliştirdik. Bu uygulama üzerinden, hangi araçların hatalı park yaptığı kolayca görülebiliyor. Eğer bir sürücü uzun süre boyunca park hatasını düzeltmediyse, sistem üzerinden anons yapılarak sürücü uyarılabiliyor ya da görevli müdahalede bulunabiliyor. Ayrıca, uygulama ekranında hatalı park yapılan alanlar kırmızı renkle gösteriliyor. Böylece görevli, otoparkın genel durumunu hızlıca analiz edebiliyor ve gerektiğinde anında müdahale edebiliyor. Kısacası bu sistemle hem sürücülerin park konusunda daha dikkatli olmalarını sağlamayı hem de otopark yönetimini daha sistematik ve teknolojik hale getirmeyi amaçladık" dedi.

‘TOPLUMSAL İHTİYAÇLARA DUYARLILIK’

Öğrencisinin projesiyle gurur duyduklarını dile getiren, projeden sorumlu danışman öğretmen, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım öğretmeni Tanju Köse, "Çok sayıda araç sahibi, çizgi ihlali yaparak iki park alanını birden kaplıyor ya da başka araçların çıkışını zorlaştıracak şekilde park ediyor. Bu durum hem trafik akışını olumsuz etkiliyor hem de zaman zaman sürücüler arasında tartışmalara, hatta kavgalara bile yol açabiliyor. Haliyle bu durumun önüne geçmek için teknolojik çözümler üretmek, artık bir ihtiyaç haline geldi. Bu noktada öğrencimiz oldukça güzel bir gözlemde bulundu ve bu sorunu çözmeye yönelik bir proje geliştirmeye karar verdi. Gerek teknik konularda yönlendirmelerde bulundum gerekse sistemin uygulanabilirliği üzerine birlikte beyin fırtınaları yaptık. Öğrencimizin geliştirdiği bu proje sayesinde, otoparklardaki hatalı parkların hem sürücülere doğrudan uyarı vererek azaltılması, hem de otopark yönetiminin daha etkin bir şekilde kontrol sağlayabilmesi hedefleniyor. Bu tür projelerin hem öğrencilerin problem çözme yeteneklerini geliştirdiğini hem de toplumsal ihtiyaçlara duyarlılık kazandırdığını düşünüyorum. Öğrencimizi bu başarılı çalışmasından dolayı tebrik ediyorum, umuyorum ki bu proje gelecekte daha geniş alanlarda uygulama şansı bulur” ifadelerini kullandı.