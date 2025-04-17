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        Sahipsiz hayvanları toplayan zabıta görevlilerinin aracına çıkan kadını polis ikna etti

        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, sokaktaki sahipsiz hayvanları toplayan zabıta görevlilerine tepki gösteren bir kadın belediye aracının üzerine çıkıp, durumu protesto etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 23:11 Güncelleme: 17.04.2025 - 23:15
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        Sahipsiz hayvanları toplayan zabıta görevlilerinin aracına çıkan kadını polis ikna etti
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        SAMSUN’un İlkadım ilçesinde, sokaktaki sahipsiz hayvanları toplayan zabıta görevlilerine tepki gösteren bir kadın belediye aracının üzerine çıkıp, durumu protesto etti. Olay yerine gelen polis ekibi tarafından ikna edilen kadın zabıta aracından indirilirken o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

        İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine sokaklarda başıboş dolaşan sahipsiz hayvanları toplamaya başladı. Toplanan hayvanlar, Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait barınaklara götürüldü. Baruthane Mahallesi Ezine Sokak’ta hayvanların toplanmasına tepki gösteren bir kadın, ekipleri engellemek için belediye zabıta aracının üzerine çıktı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında bağırarak tepkisini dile getiren kadın, “Bu yapılan yasal değil. Buraya belediye başkanı gelecek. Allah’tan başka kimseden korkmuyorum” diye bağırdı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İkna edilen kadın aracın üzerinden indirildi. Kadının eylemi, olay yerindeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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