Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti

SAMSUN’un Alaçam ilçesinde Cengiz Altınel (40) bir kafede tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Pınar Altınel'i (32) öldürüp, intihar etti.

Olay, Alaçam ilçesi Etyemez Mahallesi’nde meydana geldi. İlçe Halk Kütüphanesi’nde memur olarak görev yapan Cengiz Altınel, boşanma sürecinde olduğu eşi Pınar Altınel’in çalıştığı kafeye gitti. Burada çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cengiz Altınel, yanında bulundurduğu tabanca ile Pınar Altınel’i başından vurdu. Altınel ardından silahı kendisine doğrultup, tetiği çekti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cengiz Altınel ile Pınar Altınel’in hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin yaklaşık 8 yıldır evli olduğu ve çocuklarının olmadığı belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.