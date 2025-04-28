Samsun'da baba ve 2 kızının öldüğü heyelana ilişkin 2 gözaltı (3)

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen, Adem Kaya ile kızları Açelya Alya’nın yaşamını yitirdi, eşi Çiğdem Kaya’nın ise yaralandığı heyelana ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında akaryakıt istasyonu sahibi M.Z.G. de polis tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen iş yeri sahibinin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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