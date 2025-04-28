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        Samsun'da baba ve 2 kızının öldüğü heyelana ilişkin 2 gözaltı (3)

        İŞYERİ SAHİBİ DE GÖZALTINDASamsun'un Canik ilçesinde meydana gelen, Adem Kaya ile kızları Açelya Alya'nın yaşamını yitirdi, eşi Çiğdem Kaya'nın ise yaralandığı heyelana ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında akaryakıt istasyonu sahibi M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 12:42 Güncelleme: 28.04.2025 - 12:42
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        Samsun'da baba ve 2 kızının öldüğü heyelana ilişkin 2 gözaltı (3)
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        İŞYERİ SAHİBİ DE GÖZALTINDA

        Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen, Adem Kaya ile kızları Açelya Alya’nın yaşamını yitirdi, eşi Çiğdem Kaya’nın ise yaralandığı heyelana ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında akaryakıt istasyonu sahibi M.Z.G. de polis tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen iş yeri sahibinin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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