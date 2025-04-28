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        Samsun'da baba ve 2 kızının öldüğü heyelana ilişkin 2 gözaltı (4)

        ADLİYEYESEVK EDİLDİLERSamsun'un Canik ilçesinde Adem Kaya ile kızları Açelya ile Alya Kaya'nın hayatını kaybettiği, eşi Çiğdem Kaya'nın yaralandığı heyelana ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan akaryakıt istasyonu sahibi M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 16:14 Güncelleme: 28.04.2025 - 16:15
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        Samsun'da baba ve 2 kızının öldüğü heyelana ilişkin 2 gözaltı (4)
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        ADLİYEYESEVK EDİLDİLER

        Samsun'un Canik ilçesinde Adem Kaya ile kızları Açelya ile Alya Kaya'nın hayatını kaybettiği, eşi Çiğdem Kaya'nın yaralandığı heyelana ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan akaryakıt istasyonu sahibi M.Z.G. ile mesul müdür K.Y., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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