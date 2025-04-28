Samsun'da baba ve 2 kızının öldüğü heyelana ilişkin 2 gözaltı (4)

Samsun'un Canik ilçesinde Adem Kaya ile kızları Açelya ile Alya Kaya'nın hayatını kaybettiği, eşi Çiğdem Kaya'nın yaralandığı heyelana ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan akaryakıt istasyonu sahibi M.Z.G. ile mesul müdür K.Y., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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