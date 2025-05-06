Kaçak tütünleri duvara gizlemiş

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlkadım Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Y.İ.'nin kaçak tütün ürünleri bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma yürüttü. Operasyonda, iş yerindeki duvara monte edilerek gizli bölmeye saklanmış 13 nargile tütünü, 10 bandrolsüz nargile aroması, 30 bandrolsüz tütün, 4 bin 980 içi doldurulmuş makaron ele geçirildi. Şüpheli Y.İ., gözaltına alındı.

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